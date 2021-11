Das sind die Noten der Nati-Spieler beim Spiel gegen Bulgarien

Von «Corona besiegt» zurück zum Zertifikat: Die Lage in Dänemark in 6 Punkten

Das Telekom-Unternehmen Salt lanciert unter dem Namen GoMo einen Billig-Mobiltelefon-Anbieter. Dieser biete unlimitierte Anrufe, SMS und Daten in der ganzen Schweiz zu einem lebenslangen tiefen Preis von 9.95 Franken pro Monat an, wie sich GoMo in einem am Montag ausgestrahlten Videoclip vorstellte.