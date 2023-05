Sandro Brotz meldet sich nach Krankheit zurück: «Bin wieder an Bord»

Nach gut einem Monat Abwesenheit wird Sandro Brotz wieder die «SRF-Arena» moderieren. Dies gab der 53-Jährige am Dienstag auf Twitter bekannt. «Ich bin wieder an Bord», so Brotz. Die erste Sendung, die er nach seiner Abwesenheit moderiert, behandelt das Klimaschutzgesetz.

Brotz hatte am 21. April wie gewohnt die «Arena» moderiert, verschwand dann aber von der Bildfläche. Die Sendung wurde in der Folge von Mario Grossniklaus geleitet, auch auf Social Media war nichts mehr von Brotz zu hören. Vor einer Woche gab das SRF schliesslich bekannt, dass eine Krankheit der Grund für die Abwesenheit Brotz' war. Worum es sich handelte, ist nach wie vor unklar. Der Moderator gab keine Details bekannt und bedankte sich lediglich für die Genesungswünsche.

Sandro Brotz gehört zu den Aushängeschildern des SRF. Bis 2019 moderierte er die «Rundschau», danach trat er bei der «Arena» die Nachfolge von Jonas Projer an. (dab)