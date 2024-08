«Kassensturz» hat das beste alkoholfreie Bier der Schweiz gekürt

Weniger gut schnitten dagegen «Feldschlösschen Alkoholfrei» und «Birra Moretti Zero» aus dem Hause Heineken ab. Beide Biere erhielten mit 4,6 die schlechteste Gesamtnote, wurden damit aber immer noch als «genügend» eingestuft. Abzüge gab es beim Moretti Zero für einen «metallischen» Nachgeschmack, bei Feldschlösschen konnten Schaum und Geschmack die Experten nicht vollends überzeugen. Feldschlösschen nahm das Resultat zur Kenntnis, der Mediensprecher von Heineken gab gegenüber SRF keinen Kommentar ab. (pre)

Bei Schützengarten freut man sich natürlich über das gute Testresultat: «Das tolle Ergebnis ist die Frucht unserer Qualitätsstrategie und beweist unsere Kompetenz im Bereich der Bierproduktion», erklärte Reto Preisig, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Brauerei, in einer Medienmitteilung. «Unser Team mit erfahrenen Brauerinnen und Brauern gibt täglich ihr Bestes, sowohl bei der Produktion von alkoholhaltigen als auch bei den alkoholfreien Bieren.»

Das Resultat: Das «Schützengarten alkoholfrei» überzeugte die «Kassensturz»-Jury am meisten und heimste mit 5,2 die beste Gesamtnote ein. «Für mich ist dieses alkoholfreie Bier eine wahre Freude, ein richtiger Durstlöscher, sehr ausbalanciert in allen Komponenten», erklärte die diplomierte Bier-Sommelière Madlaina Galli das Top-Resultat des «Schüga».

Das alkoholfreie Bier von Feldschlösschen konnte im Test am wenigsten überzeugen.

Das alkoholfreie Bier von Feldschlösschen konnte im Test am wenigsten überzeugen. Bild: Keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

5 Bier-Fakten um am Wochenende etwas anzugeben

Am 2. August 2024 ist internationaler Tag des Bieres! Hier: Gerstensaft für «Muddi» Merkel.

Am 2. August 2024 ist internationaler Tag des Bieres! Hier: Gerstensaft für «Muddi» Merkel.

33 Momente, in denen sich jemand ein Bier gönnte

33 Momente, in denen sich jemand ein Bier gönnte

Xherdan Shaqiri in Basel von tausenden Fans empfangen – dann verspricht er den Kübel

Kennedy-Vize denkt über Unterstützung für Trump nach – dieser stellt Posten in Aussicht

Höhere Mehrwertsteuern: Was mit der 13. AHV-Rente auf unser Portemonnaie zukommt

«Meine Frau will mir keine Blowjobs mehr geben – finde ich blöd ...»

Trotz Interesse aus England: Zakaria bleibt in Monaco +++ Gündogan vor City-Rückkehr

So viel verdient deine Lehrperson – der grosse Schweizer Lohnreport 2024

Gegenvorschlag zur Pelz-Initiative: So will der Bundesrat gegen Pelz-Tierquälerei vorgehen

Tierquälerisch erzeugte Pelze sollen in Zukunft nicht mehr in die Schweiz importiert werden dürfen. Das schlägt der Bundesrat vor. Er will ausserdem den Handel mit tierquälerisch erzeugten Pelzprodukten im Inland untersagen.