Kundgebung für Gleichberechtigung und Vielfalt in St.Gallen

In St. Gallen haben sich am Samstag nach Schätzung der Organisatoren rund 2500 Personen zur ersten St. Galler «Pride» versammelt. Sie forderten die Gleichstellung und Akzeptanz für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Menschen.

Für Finanzministerin Keller-Sutter und ihre FDP ist der Albtraum ausgestanden: Die Risiken, die der Bund bei der Zwangsfusion von Credit Suisse und UBS eingegangen ist, sind vom Tisch. Doch andere Parteien argwöhnen: War der Deal im März doch nicht alternativlos?

Manchmal erinnere sie sich an die dramatischen Tage von Mitte März, «wie hier in diesen Räumen Tag und Nacht gearbeitet wurde». Unter Hochdruck galt es, für die strauchelnde Credit Suisse eine Lösung zu finden. Es muss für sie sein wie ein ferner Traum, ein Albtraum. Doch jetzt ist er vorüber: Kurzfristig hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Freitagmorgen die Medien in den Prunksaal des Bernerhofs eingeladen, an den Sitz des Finanzdepartements.