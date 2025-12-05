wechselnd bewölkt
Neue Scanner am Flughafen Zürich sollen Kontrolle beschleunigen

Neue Scanner: Am Flughafen Zürich darfst du jetzt Flüssigkeiten im Handgepäck lassen

05.12.2025, 16:1105.12.2025, 16:11
Ein neu eingerichteter Security Scanner im Sicherheitskontrollgebaeudes (SKG) des Flughafen Zuerichs. Dieses wurde mit neuen CT-Scannern, Security Scannern und zentralisierten Remote Screening Anlagen ...
Sieben Scanner sind vorerst eingerichtet – bis 2026 sollen es 26 werden.Bild: keystone

Der Flughafen Zürich hat neue CT-Scanner für schnellere Sicherheitskontrollen eingeführt. Auf vorerst einem Stockwerk können Passagierinnen und Passagiere ab dem 8. Dezember Flüssigkeiten im Handgepäck lassen.

Vorerst bestehen bleibt das generelle Verbot von Behältern mit mehr als 100 Millilitern Fassungsvermögen, wie der Flughafen Zürich am Freitag mitteilte. Dies weil erst eines von vier Geschossen umgerüstet sein wird. Sobald alle 26 Kontrolllinien umgerüstet seien, wären Behälter mit bis zu zwei Litern erlaubt.

Ein Testprobandin demonstriert das Automated Tray Return System bei dem neu eingerichteten CT-Scanner fuer das Handgepaeck der Passagiere und des Personals im neuen Sicherheitskontrollgebaeudes (SKG) ...
Bald darfst du deine WeinWasserflasche durch die Sicherheitskontrolle bringen.Bild: keystone

Wer mit einer grösseren Flasche in das Geschoss 0 kommt, darf diese behalten. Sofern der Inhalt nicht sicherheitsgefährdend ist. Im Handgepäck lassen können Reisende bei den sieben neuen Scannern auch elektronische Geräte.

Ein Polizist demonstriert das 3D-Model eines Trays bei dem neu eingerichteten CT-Scanner fuer das Handgepaeck der Passagiere und des Personals im neuen Sicherheitskontrollgebaeudes (SKG) des Flughafen ...
Bild: keystone

Der Umbau der Sicherheitskontrollanlagen erfolgt etappenweise bis im Sommer 2026. Wie Reisende in den letzten Tagen zu spüren bekamen, wirken sich die Arbeiten im laufenden Betrieb auf die Wartezeiten aus. (sda)

