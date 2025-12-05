Neue Scanner: Am Flughafen Zürich darfst du jetzt Flüssigkeiten im Handgepäck lassen

Sieben Scanner sind vorerst eingerichtet – bis 2026 sollen es 26 werden. Bild: keystone

Der Flughafen Zürich hat neue CT-Scanner für schnellere Sicherheitskontrollen eingeführt. Auf vorerst einem Stockwerk können Passagierinnen und Passagiere ab dem 8. Dezember Flüssigkeiten im Handgepäck lassen.

Vorerst bestehen bleibt das generelle Verbot von Behältern mit mehr als 100 Millilitern Fassungsvermögen, wie der Flughafen Zürich am Freitag mitteilte. Dies weil erst eines von vier Geschossen umgerüstet sein wird. Sobald alle 26 Kontrolllinien umgerüstet seien, wären Behälter mit bis zu zwei Litern erlaubt.

Bald darfst du deine Wein Wasserflasche durch die Sicherheitskontrolle bringen. Bild: keystone

Wer mit einer grösseren Flasche in das Geschoss 0 kommt, darf diese behalten. Sofern der Inhalt nicht sicherheitsgefährdend ist. Im Handgepäck lassen können Reisende bei den sieben neuen Scannern auch elektronische Geräte.

Bild: keystone

Der Umbau der Sicherheitskontrollanlagen erfolgt etappenweise bis im Sommer 2026. Wie Reisende in den letzten Tagen zu spüren bekamen, wirken sich die Arbeiten im laufenden Betrieb auf die Wartezeiten aus. (sda)