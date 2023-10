15 Ständeratssitze noch unbesetzt: In diesen Kantonen kommt es zu einem zweiten Wahlgang

Der Wahlsonntag brachte Antworten. Der Nationalrat ist mit den letzten Ergebnissen aus dem Kanton Bern nun vollständig besetzt. Im Ständerat sieht es etwas anders aus. Hier verpassten einige Schwergewichte wie SVP-Präsident Marco Chiesa oder Thomas Minder die Verteidigung ihrer Sitze im ersten Wahlgang. An diesen Daten finden die zweiten Wahlgänge statt:

12. November

Genf – 2 Sitze

Mauro Poggia überrascht in Genf. Bild: keystone

In Genf kommt es bei den Ständeratswahlen am 12. November zu einem zweiten Wahlgang. Der Politiker des MCG (Mouvement citoyens genevois), Mauro Poggia, liegt nach der ersten Runde mit über 700 Stimmen vor den Bisherigen Lisa Mazzone (Grüne) und Carlo Sommaruga (SP).

Freiburg – 2 Sitze

Im Kanton Freiburg wird es am 12. November zu einem zweiten Wahlgang für den Ständerat kommen. Keiner der Kandidatinnen und Kandidaten erreichte am Sonntag das absolute Mehr. An der Spitze lagen die Bisherigen Isabelle Chassot (Mitte) mit 34'838 Stimmen und Johanna Gapany (FDP) mit 27'989 Stimmen.

Wallis – 2 Sitze

Im Wallis kommt es bei den Ständeratswahlen am 12. November zu einem zweiten Wahlgang. Die beiden bisherigen Mitte-Ständeratsmitglieder Beat Rieder und Marianne Maret liegen vorne, verpassten das absolute Mehr jedoch.

Waadt – 1 Sitz

Pascal Broulis muss in den zweiten Wahlgang. Bild: keystone

Im Kanton Waadt ist einer der beiden Favoriten für die Ständeratswahlen bereits im ersten Wahlgang gewählt worden. Der SP-Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Pierre-Yves Maillard, erzielte am Sonntag mit 52,30 Prozent der Stimmen als Einziger das absolute Mehr. Der zweite aussichtsreiche Anwärter, FDP-Mann Pascal Broulis, muss in den zweiten Wahlgang.

19. November

Bern – 2 Sitze

Im Kanton Bern kommt es am 19. November zum zweiten Wahlgang für den Ständerat. Die aussichtsreichsten Positionen haben SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen und der bisherige SVP-Ständerat Werner Salzmann.

Tessin – 2 Sitze

SVP-Präsident Marco Chiesa muss am 19. November erneut antreten. Bild: keystone

Im Tessin ist bei den Ständeratswahlen am Sonntag keiner der elf Kandidaten im ersten Durchgang gewählt worden. Der Bisherige Marco Chiesa (SVP) verpasste die Wiederwahl. Chiesa erzielte im ersten Wahlgang mit 39'024 Stimmen das beste Resultat, gefolgt von Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi (28'749 Stimmen). Den dritten Platz erreichte FDP-Nationalrat Alex Farinelli mit 27'221 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 51'831 Stimmen.

Aargau – 1 Sitz

Der Aargauer Ständerat Thierry Burkart ist im ersten Anlauf klar wiedergewählt worden. Für den freien SVP-Sitz im Ständerat kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Benjamin Giezendanner (SVP) und Gabriela Suter (SP) führen das Feld an. Marianne Binder-Keller (Mitte) liegt auf dem vierten Platz.

Schaffhausen – 1 Sitz

Thomas Minder, der Vater der Abzocker-Initiative, muss ebenfalls nochmals antreten. Bild: keystone

Der Schaffhauser Ständerat Thomas Minder (parteilos) hat seine Wiederwahl im ersten Wahlgang verpasst. Er landete mit 12'045 Stimmen auf dem dritten Platz hinter dem SP-Kandidaten Simon Stocker. Problemlos schaffte es dagegen erneut Hannes Germann (SVP), der zweite Schaffhauser Vertreter in der kleinen Kammer.

Solothurn – 1 Sitz

Bei den Solothurner Ständeratswahlen ist der bisherige Pirmin Bischof (Mitte) für eine vierte Amtszeit wiedergewählt worden. Unter dem absoluten Mehr lag Franziska Roth (SP), gefolgt von Christian Imark (SVP) und Regierungsrat Remo Ankli (FDP)

Zürich – 1 Sitz

Der bisherige Zürcher Ständerat Daniel Jositsch (SP) hat die Wiederwahl klar geschafft. Dahinter verteilten sich die Stimmen, es braucht einen zweiten Wahlgang am 19. November. Gregor Rutz (SVP) schnitt nach Jositsch am besten ab, verfehlte aber das absolute Mehr von 218'128 Stimmen mit 154'910 Stimmen klar. Im Vergleich zu früheren Ständeratskandidaten der SVP wie Roger Köppel oder Hans-Ueli Vogt holte er jedoch deutlich mehr Stimmen.

