Mann in St.Gallen schlägt Pitbull mit Axt tot

Im Lachen-Quartier in der Stadt St.Gallen ist es am Montagabend zu einem brutalen Zwischenfall gekommen. Zwei Hunde sind aneinandergeraten, daraufhin hat ein Anwohner eine Axt geholt und ist auf einen der Hunde los. Ein Pitbull ist gestorben.

An der Schönaustrasse im St.Galler Lachen-Quartier sind am Montagabend ein Malteser und ein Pitbull aneinandergeraten. Der Pitbull biss dem Malteser in den Nacken und liess nicht mehr los. Beide Hundehaltende sowie Passanten versuchten die beiden Hunde zu trennen. Eine Anwohnerin und ein Anwohner konnten die Situation von ihrem Balkon aus beobachten.

Mit einer Kampfaxt und einem Küchenmesser begaben sich beide aus der Wohnung zu den Hunden. Der 43-Jährige schlug mit der Axt dem Pitbull in den Rücken. Der Malteser wurde daraufhin losgelassen.

Der Pitbull wurde schwer verletzt und verstarb auf dem Weg zum Tierarzt, schreibt die Stadtpolizei St.Gallen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar und werden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft St.Gallen geklärt.

(Stapo SG/red.) (fm1today.ch)