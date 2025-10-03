Ein E-Trottinett darf höchstens 20 km/h fahren. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizei zieht in St. Gallen E-Trottinett aus dem Verkehr

Die Stadtpolizei St. Gallen hat am Mittwochabend ein zu schnelles E-Trottinett eines 59-jährigen Mannes aus dem Verkehr gezogen. Es erreichte auf der Geschwindigkeitsprüfrolle ein Tempo von 70 km/h, schrieb die Polizei am Freitag in einer Mitteilung. Erlaubt sind 20 km/h.

Der Mann auf dem E-Trottinett sei einer Patrouille der Stadtpolizei auf der Moosstrasse aufgrund einer Geschwindigkeit von ungefähr 40 bis 50 km/h aufgefallen. Daraufhin wurde das Gefährt für eine technische Überprüfung sichergestellt. (sda)