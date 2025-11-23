wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Graubünden

Kleinere Felsabbrüche oberhalb Brienz GR aber noch kein Felssturz

Kleinere Felsabbrüche oberhalb Brienz GR aber noch kein Felssturz

23.11.2025, 13:3523.11.2025, 13:46
Brienz Felssturz 23.11.2025 (cpf)
Die Felsabbrüche stellten keine Gefahr für das Dorf dar.Bild: sc/20min/brknews

Das Warten auf den angekündigten grösseren Felssturz oberhalb des Bündner Bergdorfs Brienz/Brinzauls geht weiter. Am Samstag und Sonntag ereigneten sich im Bergsturzhang mehrere kleinere Felsabbrüche. Sie stellten keine Bedrohung für das Dorf dar.

Ein Hinweis auf einen unmittelbar bevorstehenden, grossen Felsabbruch stellten die Felsabbrüche laut den Verantwortlichen am Sonntagmittag noch nicht dar.

«Vor einem grossen Abbruch erwarten die Experten eine Häufung von Felsstürzen», sagte Christian Gartmann, Brienzer Medienverantworlicher und Mitglied des Gemeindeführungsstabs, zu Berichten von SRF. Die Abbrüche seit Samstag seien deshalb keine Überraschung, erklärte Gartmann auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Experten gingen nach wie vor von einem Felssturz in den nächsten Tagen aus. Erstmals warnten sie am Dienstag vor einem unmittelbar bevorstehenden Ereignis.

Erwartet werde ein Felssturz, also ein Felsabbruch mit einem Volumen unter einer Million Kubikmetern, erklärte der Mediensprecher. Das mögliche Volumen könne bis zu 300'000 Kubikmeter betragen. Das entspricht einem Volumen von etwa 300 Einfamilienhäusern.

Wenn der Felssturz auf die darunterliegende Schutthalde falle, könne er dort laut den Geologen weite Gesteinsmassen in Bewegung bringen. Bis zu einer Million Kubikmeter Schutt könnte dann in Richtung des Dorfes abgehen. Würde er das Dorf erreichen, würde es wohl Schäden geben, erklärte Gartmann. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Es ist Heimat» – das sagen die Leute zur Weihnachtsbeleuchtung Lucy in Zürich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
17-Jähriger beim Zürcher Bellevue von Tram überfahren
Ein 17-jähriger Fussgänger ist am Freitagabend in Zürich vor ein fahrendes Tram gestürzt und von diesem überfahren worden. Das Cobra-Tram der Linie 8 musste von der Feuerwehr angehoben werden, um den Jugendlichen zu bergen.
Zur Story