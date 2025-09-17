bedeckt17°
DE | FR
burger
Schweiz
Ständerat

F-35-Kampfjet: Ständerat trifft keinen Entscheid zum Zusatzkredit

f-35 der US Air force
Der Entscheid über den Zusatzkredit zum Kauf der F-35-Kampfjets wurde vertagt.

Kein Entscheid im Ständerat zum Referendum zu allfälligem Kampfjet-Zusatzkredit

17.09.2025, 10:1617.09.2025, 11:01

Der Ständerat hat keinen Entscheid gefällt zur Frage, ob ein allfälliger Zusatzkredit für den Kauf von 36 F-35-Kampfjets aus den USA dem Referendum unterstellt werden soll oder nicht. Die Motion aus der SP-Fraktion, die ein fakultatives Referendum verlangt hatte, wurde zurückgezogen.

Indem Franziska Roth (SP/SO) ihre Motion zurückgezogen hat, ist die Frage im Ständerat mindestens vorläufig vom Tisch; eine Diskussion fand nicht statt. Weil aber Nationalrat Fabian Molina (SP/ZH) eine gleich lautende Motion eingereicht hat, wird sich nun zunächst die grosse Kammer zu der Frage äussern können.

Franziska Roth, SP-SO, spricht waehrend der Debatte um die Motion APK-N, russische und andere auslaendische Spione konsequent ausweisen, am ersten Tag der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am ...
Franziska Roth hatte die Motion zur Diskussion ursprünglich eingereicht.Bild: keystone

2020 hiess das Volk an der Urne den Kauf von Kampfjets für rund 6 Milliarden Franken mit 50,1 Prozent Ja-Stimmen gut. Im Sommer wurde publik, dass die 36 Kampfjets mehr kosten werden. Die Rede war von zusätzlichen 0,65 bis 1,3 Milliarden Franken.

Der Bundesrat sprach sich gegen Roths Motion aus. Der einfache Bundesbeschluss – darunter fiele auch die Bewilligung eines Zusatzkredits – sei ein Beschluss des Parlaments und unterliege nicht dem Referendum, schrieb er. Ein Finanzreferendum sehe die Bundesverfassung nicht vor.

Neue Optionen bis November prüfen

Der Bundesrat will am Kauf festhalten, ihn aber aufgrund der geänderten Ausgangslage neu analysieren. Bis im November sollen dazu Optionen vorliegen. Eine davon ist, weniger Kampfflugzeuge zu beschaffen. Eine solche allfällige Reduktion der Stückzahl bei der Bestellung in den USA ist laut amerikanischen Behörden möglich.

Sie teilten der Schweiz mit, dass das eine Option für die Abfederung der massiven Kostensteigerung sein könnte. Das Bundesamt für Rüstung bestätigte am Sonntag einen Bericht der «NZZ am Sonntag». Bis Mitte Jahr hat die Schweiz 870 Millionen Franken für die Kampfjets in die USA überwiesen; Ende Jahr soll es eine Milliarde Franken sein. (sda)

Mehr zum F-35:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Leichtathletik-Weltrekorde
1 / 49
Alle Leichtathletik-Weltrekorde

Männer – 100 Meter: Usain Bolt (JAM), 9,58 Sekunden, 2009 in Berlin.
quelle: ap / gero breloer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Swiss-Flugzeug spuckt auf Piste in Boston Flammen und muss Start abbrechen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
3
Das war mal unsere Zukunft
4
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Lage nicht mehr Benfica-Trainer - Mourinho vor Rückkehr + Rouiller verlängert bei Servette
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Nach Tram-Attacke: Mutmasslicher Täter festgenommen
4
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
5
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
Meistgeteilt
1
Russland bremst mit Drohnenangriffen ukrainische Bahn aus
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
5
Rund Tausend Tote bei Fluten in Pakistan
Yvonne Bürgin wird neue Präsidentin der Mitte-Fraktion
Die Zürcher Mitte-Nationalrätin Yvonne Bürgin ist am Dienstag zur neuen Fraktionspräsidentin gewählt worden. Sie tritt die Nachfolge von Philipp Matthias Bregy (Mitte/VS) an.
Zur Story