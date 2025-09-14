wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
International
Schweiz

F-35: Schweiz könnte weniger Kampfjets bestellen, heisst es aus den USA

Wegen Mehrkosten weniger F-35-Kampfjets bestellen? Möglich, heisst es aus den USA

14.09.2025, 12:1314.09.2025, 12:13
Mehr «International»

Eine allfällige Reduktion der Stückzahl bei der Schweizer Bestellung von F-35-Kampfjets ist laut amerikanischen Behörden möglich. Sie teilten der Schweiz mit, dass das eine Option für die Abfederung der massiven Kostensteigerung sein könnte.

Kaj-Gunnar Sievert, Sprecher des Bundesamts für Rüstung (Armasuisse), bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung der «NZZ am Sonntag». Aus Sicht der US-Regierung sei es eine souveräne Entscheidung der Schweiz, wenn sie weniger F-35-Jets bestellen wolle, so der Armasuisse-Sprecher.

FILE - A Royal Air Force F-35 lands at the Farnborough International Air Show in Farnborough, England, on July 22, 2024. (AP Photo/Alberto Pezzali, File)
Die Schweiz könnte auf einige der 36 bestellten F-35-Kampfjets verzichten.Bild: AP

Es handle sich um eine Option für das weitere Vorgehen der Schweiz nach Bekanntgabe der massiven Kostensteigerung beim Kauf der ursprünglich auf 36 Stück angelegten F35-Flotte, so Sievert. Statt dem zunächst angenommenen Fixpreis von 6 Milliarden muss inzwischen mit Mehrkosten zwischen 650 Millionen und 1,3 Milliarden Franken gerechnet werden.

Die Zahl von 36 bestellten Flugzeuge ist eigentlich im Kaufvertrag festgelegt. Eine Reduktion der bestellten Stückzahl verlange demnach eine Anpassung des sogenannten «Letter of Offer and Acceptance» (Angebots- und Annahmeerklärung), der den Deal mit den USA regle, schreibt die «NZZ am Sonntag».

Der Entscheid über die Stückzahl liegt bei der Politik. Bundesrat und VBS-Vorsteher Martin Pfister (Mitte) hatte Mitte August die Option einer Reduktion der zum Kauf stehenden Stückzahl zur Diskussion gestellt, um mit den Mehrkosten umgehen zu können. (sda)

Mehr zum Thema:

Mehrkosten beim F-35: Bald dürfte Amherd vom Parlament vorgeladen werden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sehen Kampfjets auf der Autobahn aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Gedenkstunde in Football-Stadion für Kirk +++ Trump-Ballsaal soll noch grösser werden
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Auch sie ist ein Social-Media-Star – das ist die Witwe Erika Kirk
5
Elon Musk betätigt sich im Fall Kirk einmal mehr als Brandstifter – das Internet reagiert
Meistkommentiert
1
Ramona Bachmann verlässt Houston +++ YB lässt Meschack Elia definitiv ziehen
2
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistgeteilt
1
250'000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen ++ Israel fängt erneut Rakete aus Jemen ab
2
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
3
Ditaji Kambundji problemlos in Halbfinals +++ Fribourg-Glauser fällt zwei Monate aus
4
Biels Gratwanderung zwischen Dynamik und Panik
5
Bundesrat erhöht J+S-Kredite für dieses und nächstes Jahr
Bundesrat plant neues CO2-Gesetz ohne höhere oder neue Abgaben – das musst du wissen
In der Klimapolitik in den Jahren 2031 bis 2040 will der Bundesrat auf Anreize zum Senken der CO2-Emissionen setzen und auf ein neues Emissionshandelssystem für die Sektoren Gebäude und Verkehr.
Zur Story