Zum Nationalfeiertag gibt es zur Abwechslung etwas (überhaupt nicht) Neues: Regen. Bild: keystone

Für das Feuerwerk wird es eng – die Wetterprognose für den 1. August

Das wechselhafte Wetter bleibt bis und mit Freitag erhalten. Am Nationalfeiertag muss überall immer wieder mit Regen gerechnet werden. Auch für das Wochenende sieht es nicht viel besser aus.

Mehr «Schweiz»

Für den Nationalfeiertag gibt es keine Ausnahme: Auch am Freitag wird das Wetter eher herbstlich statt sommerlich.

So wird das Wetter am 31. Juli

Bessere Chancen haben jene, die schon am 31. Juli feiern. Laut Meteonews geben sich zwar in der Deutschschweiz auch am Donnerstag Sonne und Wolken die Hand, Regen gibt es aber wohl nur lokal. Pech haben jene entlang der Alpen: Dort werden schon am Vormittag stellenweise Regengüsse erwartet.

Immerhin wird es etwas wärmer, im Osten rund 22 Grad, im Westen sogar bis zu 25 Grad. Doch das Tief, das sich über Dänemark eingenistet hat, will einfach nicht weichen.

So wird das Wetter am 1. August

Deshalb braucht es für die 1.-August-Brunchs einen Schlechtwetterplan. Schweizweit rechnet Meteonews nur mit gelegentlich etwas Sonne, in den Alpen regnet oder gewittert es immer wieder.

Und als würde das die Festlaune nicht schon genug trüben, kommt auch noch ein zügiger Wind auf. Im Flachland dürfte er mässig wehen, in den Bergen muss mit starkem Wind gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen nur etwas mehr als 20 Grad.

So stehen die Chancen für Feuerwerk

War es das also mit dem Feuerwerk? Ein Hoffnungsschimmer bleibt: Im Laufe des Abends könnte sich im Flachland das Wetter etwas beruhigen und es könnte teilweise trocken sein. Anders in den Alpen: Dort regnet es auch zu Beginn der Nacht verbreitet.

So wird das Wetter am Wochenende

Eine Verschiebung der Feierlichkeiten auf Samstag bringt ebenfalls wenig: Es bleibt unbeständig, regnerisch und gewittrig. Mit rund 20 Grad wird es sogar noch eine Spur kühler als am Freitag.

Bei dieser Aussicht dürfte die Festlaune wohl schon ein wenig angeknackst sein. Deshalb höchste Zeit für gute Nachrichten: Im Süden ist es am Donnerstag, Freitag und Samstag wärmer als im Norden.

Die Wetterprognosen für das 1.-August-Wochenende. Bild: Meteonews

Mit viel Sonne und 25 Grad lässt sich die vorgezogene 1.-August-Feier im Tessin am Donnerstag auch gemütlich feiern. Und auch am Freitagabend dürfte es allmählich trocken sein.

Keine Möglichkeit, noch rasch ins Tessin zu fahren? Dann musst du dich bis Sonntag gedulden. Die Meteorologen künden für den Norden trockeneres, sonnigeres und ein bisschen wärmeres Wetter an. Das Feuerwerk bis dann aufsparen solltest du aber nicht. Es ist nämlich nur am 31. Juli und 1. August gestattet – wenn überhaupt. (vro)