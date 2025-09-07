freundlich20°
San-Bernardino-Tunnel aus Sicherheitsgründen gesperrt

07.09.2025, 14:2907.09.2025, 14:33
Der San-Bernardino-Tunnel ist am Sonntagnachmittag gesperrt worden. Grund dafür war gemäss dem Astra Rauchentwicklung bei einem Auto auf der San-Bernardino-Passstrasse nebenan.

epa06747267 View of the closed San Bernardino Tunnel in Hinterrhein, Switzerland, 18 May 2018. As the police reports, a German bus caught fire in the afternoon of 18 May. All passengers are supposedly ...
Der San-Bernardino-Tunnel ist am Sonntagnachmittag gesperrt worden.Bild: EPA/KEYSTONE

Dass dabei dann der Tunnel gesperrt werde, sei eine Sicherheitsvorkehrung, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Strassen (Astra) am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Bei dem Auto auf dem Pass rückte nämlich die sogenannte Schadenswehr des Tunnels aus. Solange die nicht vor Ort ist, darf auch der Tunnel nicht offen sein.

Als Folge davon staute es auf der A13 vor beiden Tunnelportalen. Und auch auf dem San-Bernardino-Pass geriet der Verkehr ins Stocken, wie der Webseite des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen war.

Stau gab es auch auf der Gotthard-Route. In Richtung Süden waren es vier Kilometer Stau, in Richtung Norden drei. Der Ausweichverkehr auf der H2 zwischen Faido und Airolo-Nufenen, beziehungsweise zwischen Erstfeld und Göschenen sorgte ebenso für eine Verkehrsüberlastung. Der TCS warnte vor «grossem Zeitverlust». (sda)

Themen
