Über 2 Stunden Stau vor dem Gotthard-Tunnel

Mehr «Schweiz»

Der Rückreiseverkehr aus dem Tessin und aus Italien hat auch am Samstag zu längeren Wartezeiten vor dem Gotthard-Strassentunnel geführt. Nach 16 Uhr stauten sich die Fahrzeuge vor dem Südportal des Tunnels auf 15 Kilometern Länge.

Automobilistinnen und Automobilisten brauchten deshalb für den Autobahnabschnitt zwischen Biasca und Airolo im Tessin rund 2 Stunden und 30 Minuten länger als bei normaler Verkehrslage, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf der Plattform X vermeldete.

Bereits Mitte Dezember hatte das Bundesamt für Strassen (Astra) vor Staus über die Feiertage gewarnt. Es forderte Autofahrerinnen und Autofahrer dazu auf, die Autobahn auch im Falle von Staus und Verkehrseinschränkungen nicht zu verlassen. Denn sonst steige auf Kantons- und Gemeindestrassen das Risiko von Unfällen. (sda)