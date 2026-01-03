recht sonnig-1°
Stau vor dem Gotthardtunnel: 2,5 Stunden Wartezeit

Über 2 Stunden Stau vor dem Gotthard-Tunnel

03.01.2026, 16:3703.01.2026, 16:37

Der Rückreiseverkehr aus dem Tessin und aus Italien hat auch am Samstag zu längeren Wartezeiten vor dem Gotthard-Strassentunnel geführt. Nach 16 Uhr stauten sich die Fahrzeuge vor dem Südportal des Tunnels auf 15 Kilometern Länge.

Automobilistinnen und Automobilisten brauchten deshalb für den Autobahnabschnitt zwischen Biasca und Airolo im Tessin rund 2 Stunden und 30 Minuten länger als bei normaler Verkehrslage, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf der Plattform X vermeldete.

Bereits Mitte Dezember hatte das Bundesamt für Strassen (Astra) vor Staus über die Feiertage gewarnt. Es forderte Autofahrerinnen und Autofahrer dazu auf, die Autobahn auch im Falle von Staus und Verkehrseinschränkungen nicht zu verlassen. Denn sonst steige auf Kantons- und Gemeindestrassen das Risiko von Unfällen. (sda)

Themen
So entsteht Stau
1 / 5
So entsteht Stau

Er ist nervtötend, raubt unsere Zeit und trifft praktisch jeden mal: Stau.
Mit Hybrid-Fahrzeug einfach über den Stau hüpfen
Video: watson
