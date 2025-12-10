Auch im Winter droht eine Blechlawine. Bild: GAETAN BALLY

Auf diesen Strassen warnt der Bund vor Stau an Weihnachten und Neujahr

Über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel muss aufgrund des Ferienreiseverkehrs insbesondere auf den Routen in die Wintersportorte mit erheblichen Verkehrseinschränkungen und erhöhtem Stauaufkommen gerechnet werden.

Konkret werde sich der Ferienbeginn auf der A1, A2, A3, A9 und A13 und insbesondere in den Räumen Zürich, Bern, Basel, Luzern und Lugano, im Bereich des Gotthard-Tunnels, spürbar auswirken, wie das Astra in einer Mitteilung schreibt.

Ab Neujahr muss dann mit hohem Rückreiseverkehr gerechnet werden, welcher bis zum 4. Januar 2026 andauern dürfte.

Bei Stau auf der Autobahn bleiben

Auch wenn es stockt: Bleib auf der Autobahn.

Der Bund rät deshalb Reisenden, bei Stau auf der Autobahn zu bleiben und diese nicht zu verlassen, «nicht zuletzt aus Rücksichtnahme gegenüber der örtlichen Bevölkerung.»

Zudem kann es auch bei Autoverladestationen zu Wartezeiten kommen, bei der Hinreise konkret an der Furka in Realp, am Lötschberg in Kandersteg und am Vereina in Klosters-Selfranga. Bei der Rückreise betrifft dies die Stationen Furka in Oberwald, den Lötschberg in Goppenstein und den Vereina in Lavin-Sagliains.

Hier eine Übersicht der Astra, wo konkret mit Stau zu rechnen ist:

Autobahnen

A1/A3 im Grossraum Zürich

A1 Härkingen – Luterbach

A2 Belchen-Tunnel – Härkingen

A2/A14 Region Luzern

A2 Amsteg – Faido (Gotthard-Strassentunnel)

A3 Walenstadt – Reichenburg

A8 Interlaken – Spiez

A8 Sarnen – Verzweigung Lopper

A9 La Veyre/Vevey – St. Triphon

A12 Châtel-St-Denis – La Veyre

A13 Sarganserland – Rothenbrunnen

A28 Landquart – Klosters

Wartezeiten an Grenzübergängen möglich

Hauptstrassen

Spiez – Kandersteg (Hinreise)

Gampel – Goppenstein (Rückreise)

Brunnen – Flüelen (Axenstrasse)

Göschenen – Andermatt

Raron – Brig

Bellinzona – Locarno

sowie diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern

