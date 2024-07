So sieht es am Sonntagmorgen um 8.37 Uhr am Gotthard-Nordportal aus. Bild: tcs

Es staut schon wieder gewaltig am Gotthard

Nachdem sich die Lage am späten Samstagnachmittag beruhigt hatte, geht das Spiel am Sonntag von vorne los: Am Gotthard-Nordportal kommt es bereits in den frühen Morgenstunden zu erheblichem Stau.

Mehr «Schweiz»

Der Zeitverlust aufgrund starker Verkehrsüberlastung wuchs gemäss dem TCS am Sonntagmorgen bis 8.30 Uhr auf bis zu einer Stunde an. Überlastet ist die Zufahrt zum Gotthard von Luzern her. Die Blechschlange ist aktuell ungefähr sechs Kilometer lang und reicht zurück bis nach Amsteg. Erneut wurde die Einfahrt in den Tunnel reguliert.

Bereits am Samstag kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen: Wie der TCS kurz nach dem Mittag mitteilte, war der Gotthard-Strassentunnel aufgrund eines Pannenfahrzeugs zwischenzeitlich gesperrt. Als Folge davon staute sich der Verkehr zwischen Erstfeld und Göschenen vor dem Gotthard-Nordportal zeitweise auf 14 Kilometern.

Auch am Südportal staute sich am Samstag der Verkehr: Zwischen Quinto und Airolo TI betrug die Staulänge am früheren Nachmittag sechs Kilometer. Autofahrerinnen und Autofahrer, die nach Norden wollten, mussten eine Wartezeit von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen.

Aktuell gibt es zumindest vom Südportal her freie Fahrt.

Regelmässige Staus an Wochenenden

Der Ferien- und Wochenendverkehr hatte zuvor am Freitag sowohl Richtung Süden als auch Richtung Norden zugenommen. Die Staus vor dem Nordportal erreichten zwischenzeitlich eine Länge von elf Kilometern. Auf der Südseite des Strassentunnels registrierte der TCS am Freitag maximal fünf Kilometer Stau.

Vor genau einer Woche erreichte der Stau vor dem Gotthard-Nordportal eine maximale Länge von 14 Kilometern. In den vergangenen Wochen kam es an den Wochenenden regelmässig zu langen Staus rund um den Gotthard-Strassentunnel. Rekordstaulängen am Gotthard ergaben sich 1999 und 2018 mit je 28 Kilometern. (con/sda)