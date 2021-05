Schweiz

Pfingsten: Stau vor dem Gotthard am Samstagmorgen



Die aktuelle Lage vor dem Gotthardtunnel sieht schon wieder so aus

Wie bereits am Freitag hat der Pfingstverkehr Richtung Süden auch am Samstag für eine Überlastung am Gotthard gesorgt. Um 8 Uhr stauten sich die Autos vor dem Gotthardnordportal bereits auf vier Kilometern, wie der TCS in seinen Verkehrsinfos meldete.

Für Reisende bedeutete dies einen Zeitverlust von bis zu 40 Minuten. Bereits am Freitagabend hatten sich Reisende auf dem Weg in Richtung Süden gedulden müssen: Die Staulänge zwischen Amsteg und Göschenen betrug zeitweise bis zu neun Kilometer, der Zeitverlust belief sich auf eineinhalb Stunden. In der Nacht auf Samstag löste sich die Kolonne dann allmählich wieder auf.

Wegen des erwarteten Reiseverkehrs über Pfingsten erweiterten derweil die SBB ihr Angebot: Am Pfingstwochenende verkehren je 23 Zusatzzüge ins Tessin und zurück. (meg/sda)

