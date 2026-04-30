sonnig17°
DE | FR
burger
Schweiz
Sunrise

Zürcher Gericht kippt Kündigungs- und Preisklauseln bei Sunrise

Zürcher Gericht kippt Kündigungs- und Preisklauseln bei Sunrise

30.04.2026, 13:4730.04.2026, 13:47

Der Telekomanbieter Sunrise muss nach einem Gerichtsurteil sowohl schriftliche Kündigungen wieder zulassen als auch bei Preiserhöhungen ein ausserordentliches Kündigungsrecht einräumen. Das Bezirksgericht Zürich hat eine entsprechende Klage des Konsumententschutzes gutgeheissen. Für Kunden ändert sich vorerst nichts.

Das Logo des Telekommunikationsunternehmens Sunrise, aufgenommen am Montag, 27. November 2023 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Sunrise muss sowohl schriftliche Kündigungen wieder zulassen als auch bei Preiserhöhungen ein ausserordentliches Kündigungsrecht einräumen.Bild: KEYSTONE

Das Gericht erklärte entsprechende Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Sunrise für unzulässig, wie aus dem Urteil hervorgeht, über das der Konsumentenschutz am Donnerstag berichtete. Es lag auch der Nachrichtenagentur AWP vor.

Der Entscheid des Zürcher Bezirkgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Sunrise zieht das Urteil ans Zürcher Obergericht weiter, wie ein Unternehmensprecher AWP mitteilte.

Konkret untersagte das Gericht zwei umstrittene Praktiken des Telekomunternehmens. Zum einen darf Sunrise Preiserhöhungen infolge steigender Teuerung nicht mehr ohne ausserordentliches Kündigungsrecht für die Kundschaft durchsetzen. Eine entsprechende Klausel verstosse gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), hiess es.

Zum anderen muss Sunrise künftig auch schriftliche Kündigungen akzeptieren. Bisher hatte das Unternehmen Vertragsauflösungen ausschliesslich per Telefon oder Chat zugelassen. Diese Einschränkung stellte laut Gericht eine unzulässige Benachteiligung der Konsumentinnen und Konsumenten dar. (dab/sda/awp)

Mehr zu Sunrise:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Nicht genügend Bahren»: Italiener kritisieren Walliser Rettungskräfte
Der Brand in Crans-Montana ist in Italien weiterhin ein grosses Thema. Nun kritisieren die Opferanwälte die Walliser Rettungskräfte. Den Anwälten stellten sich ernsthafte Fragen, wie die erste Phase des Rettungseinsatzes gelaufen sei, schreibt der «Corriere della Sera». Zu diesem Schluss kamen sie, nachdem sie Zeugenaussagen gehört und die Videos gesichtet hatten.
Zur Story