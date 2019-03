Schweiz

Und jetzt rate mal, wie Christoph Blocher dreckige Schuhe vermeidet😂



Christoph Blocher ist ein mächtiger Mann. Daran besteht kein Zweifel. So heisst es, dass die Rücktritte der Spitze der Zürcher SVP-Kantonalsektion auf Blochers Verlangen erfolgte. Der SVP-Übervater habe ein Machtwort gesprochen und Konsequenzen gefordert, berichtet der TagesAnzeiger unter Berufung auf gut informierte Quellen.

Der Einfluss des Altbundesrates auf die SVP bleibt ungebremst. So liess es sich Blocher auch nicht nehmen, heute Freitag an die Parteitagung in Amriswil zu reisen. Mit dem Helikopter wohlgemerkt.

Wie das St. Galler Tagblatt berichtet, landete Blocher kurz nach dem Mittag auf einer Wiese des Wasserschlosses Hagenwil. Damit Blocher auf der feuchten Wiese keine schmutzigen Schuhe bekam, organisierte ein lokaler Bauer kurzerhand einen Traktor. Mit diesem zog er Blocher, dahinter, drapiert auf einem Anhänger mit weissem Tuch, wie ein König zum Schloss.

DAS Bild des Tages! Christoph Blocher wird mit dem Traktor von der Schlosswiese (wo er mit dem Heli landete) zum Schloss Hagenwil gefahren. (Bild: Manuel Nagel/PD/Felix Würth via Thurgauer Zeitung) pic.twitter.com/SN96Ix8bIw — Rene Roediger (@djsojus) 29. März 2019

