Die Swiss hat ihren Sommer-Flugplan vorgestellt. Bild: keystone

Zwei neue Ziele in Europa: Das ist der Sommer-Flugplan der Swiss

Ab dem 29. März 2026 fliegt Swiss erstmals von Zürich nach Posen in Polen – dreimal wöchentlich, jeweils montags, donnerstags und sonntags.

In den Sommermonaten Juli und August bringt Swiss Reisende neu am Montag und Freitag auch in die kroatische Hafenstadt Rijeka. Zudem fliegt die Swiss im April, Mai und Oktober neu täglich nach Tokio. Während des restlichen Sommerflugplans bleibt die Verbindung nach Tokio mit fünf Flügen pro Woche bestehen.

«Mit neuen Zielen wie Posen und Rijeka sowie zusätzlichen Flügen in Europa und nach Tokio erweitern wir unser Programm gezielt dort, wo wir eine besonders hohe Nachfrage sehen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Mehr Flüge zu Sommerzielen in Europa

Ab Zürich werden unter anderem Alicante, Valencia, Manchester, Montpellier, Tirana, Budapest und Venedig künftig noch häufiger angeflogen. So werden Budapest und Venedig im Sommer bis zu 28 beziehungsweise 29 Mal pro Woche bedient.

Ab Genf stehen diesen Sommer vor allem Griechenland und Portugal im Fokus – zwei der beliebtesten Reiseziele für Schweizerinnen und Schweizer.

Swiss stockt für Fussball-WM auf

Mit New York, Los Angeles, San Francisco, Boston und Miami fliegt die Swiss zudem gleich mehrere Austragungsorte der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA an – und zwar täglich oder sogar mehrmals pro Tag. Auch Toronto, ein weiterer WM-Standort, bedient die Swiss ab dem 26. April mit fünf wöchentlichen Flügen.

Der Sommer-Flugplan 2026 gilt vom 29. März bis zum 24. Oktober 2026. (ome)