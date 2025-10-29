freundlich11°
Neue Ziele in Europa: Das ist der Sommer-Flugplan der Swiss

ARCHIV - ZUM ERGEBNIS 2020 DER SWISS STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Parked planes of the airline Swiss at the airport in Zurich, Switzerland on Monday, 23 March 2020. The bi ...
Die Swiss hat ihren Sommer-Flugplan vorgestellt.Bild: keystone

Zwei neue Ziele in Europa: Das ist der Sommer-Flugplan der Swiss

29.10.2025, 12:5429.10.2025, 12:54

Ab dem 29. März 2026 fliegt Swiss erstmals von Zürich nach Posen in Polen – dreimal wöchentlich, jeweils montags, donnerstags und sonntags.

In den Sommermonaten Juli und August bringt Swiss Reisende neu am Montag und Freitag auch in die kroatische Hafenstadt Rijeka. Zudem fliegt die Swiss im April, Mai und Oktober neu täglich nach Tokio. Während des restlichen Sommerflugplans bleibt die Verbindung nach Tokio mit fünf Flügen pro Woche bestehen.

«Mit neuen Zielen wie Posen und Rijeka sowie zusätzlichen Flügen in Europa und nach Tokio erweitern wir unser Programm gezielt dort, wo wir eine besonders hohe Nachfrage sehen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Mehr Flüge zu Sommerzielen in Europa

Ab Zürich werden unter anderem Alicante, Valencia, Manchester, Montpellier, Tirana, Budapest und Venedig künftig noch häufiger angeflogen. So werden Budapest und Venedig im Sommer bis zu 28 beziehungsweise 29 Mal pro Woche bedient.

Ab Genf stehen diesen Sommer vor allem Griechenland und Portugal im Fokus – zwei der beliebtesten Reiseziele für Schweizerinnen und Schweizer.

Swiss stockt für Fussball-WM auf

Mit New York, Los Angeles, San Francisco, Boston und Miami fliegt die Swiss zudem gleich mehrere Austragungsorte der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA an – und zwar täglich oder sogar mehrmals pro Tag. Auch Toronto, ein weiterer WM-Standort, bedient die Swiss ab dem 26. April mit fünf wöchentlichen Flügen.

Der Sommer-Flugplan 2026 gilt vom 29. März bis zum 24. Oktober 2026. (ome)

Mehr zur Swiss:

«Musste auf den meisten Flügen vor Angst weinen» – heute ist Alina Flugbegleiterin
Die neue First Grand Suite der Swiss
1 / 8
Die neue First Grand Suite der Swiss

Die Swiss hebt das Luxus-Fliegen noch eine Stufe höher.
quelle: swiss
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
Video: watson
