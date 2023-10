Swiss muss rund 1000 Atemschutzmasken für Besatzung austauschen

Die Austauschaktion werde einige Monate in Anspruch nehmen. In ihren Flugzeugen hat die Swiss rund 1000 Atemschutzmasken des betroffenen Typs eingebaut. Deshalb habe man ein zusätzliches Trainingsprogramm für alle Besatzungen in die Wege geleitet, teilte die Swiss weiter mit. Es soll die Crews zum Beispiel auf die besondere Handhabung des fehlerhaften Maskentyps zusätzlich sensibilisieren. (saw/sda)

In den Flugzeugen der Swiss sind zwei verschiedene international zertifizierte PBE-Modelle installiert. Die Swiss will nun sämtliche Modelle des teilweise fehlbaren Maskentyps austauschen. Die Beschaffung neuer Modelle sei bereits eingeleitet worden, hiess es.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss muss rund 1000 fehlerhafte Atemschutzmasken für ihre Besatzung austauschen. In jüngster Vergangenheit hätten Besatzungsmitglieder auf zwei Flügen der Swiss bei der Entwicklung von «aussergewöhnlichen Gerüchen» die Fehlfunktion der Masken bemerkt, teilte die Airline am Mittwoch mit.

