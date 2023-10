Flugscham? Nicht in Zürich und Basel. Hier sind die Flugzeuge voll. Bild: keystone

Flugzeuge sind voll wie fast nie: Ferien sorgen für Vierjahresrekorde in Zürich und Basel

Der Schulferienbeginn in verschiedenen Deutschschweizer Kantonen hat für teils stundenlange Warteschlangen an den Flughäfen geführt – und zu Passagierzahlen, die so hoch waren wie vor der Coronakrise. Auf der Gotthard-Autobahn blieb es vergleichsweise ruhig.

Stefan Ehrbar / ch media

Mehr «Schweiz»

Am vergangenen Wochenende haben unter anderem in den Kantonen Thurgau, Graubünden und Zürich die Schulferien begonnen. Das sorgte am Flughafen Zürich für einen Vierjahresrekord: Am Freitag wurden 831 Starts und Landungen gezählt – so viele an einem Tag wie zuletzt am 11. Oktober 2019 und damit deutlich vor der Coronakrise.

Im Durchschnitt der letzten 7 Tage wurden per Freitag am grössten hiesigen Flughafen nur noch 2 Prozent weniger Flüge abgefertigt als zum selben Zeitpunkt im Jahr 2019. Das zeigen Daten des Flughafen Zürich und der Flugsicherungsbehörde Eurocontrol. Die Swiss führte per Freitag 94.5 Prozent der Anzahl Flüge des Jahres 2019 zum selben Zeitpunkt durch. Die Erholung des Flugverkehrs ist damit weit fortgeschritten und hat in den letzten Wochen noch einmal Fahrt aufgenommen.

ch media

Im Vorfeld des vergangenen Wochenendes rechneten die Verantwortlichen des Flughafen Zürich mit rund 110'000 Passagieren pro Tag. Das wäre nahe am bisherigen Allzeitrekord, der laut dem «Zürcher Unterländer» am 28. Juli 2019 mit 115'000 Flugreisenden erreicht wurde. Tatsächlich war der Ansturm gross – und ging nicht reibungslos über die Bühne.

Auch in Basel purzeln die Flughafen-Rekorde

Bilder auf sozialen Medien zeigen lange Warteschlangen. Reisende berichten von teils über einer Stunde Wartezeit am Check-in-Schalter. Der Flughafen Zürich teilte gegenüber CH Media vor einer Woche mit, zumindest bei der Sicherheitskontrolle zeigten zusammen mit der Kantonspolizei Zürich getroffene Massnahmen Wirkung. Die Wartezeiten seien reduziert worden. Bei der Passkontrolle sei es zuletzt aber zu «teilweise längeren Wartezeiten» gekommen.

Von der ungebrochenen Lust auf Ferien im Ausland mit dem Flugzeug profitierte am letzten Wochenende auch der Euroairport in Basel. Am Sonntag wurden dort gemäss Daten des Kanton Basel-Stadt 31'778 Passagiere abgefertigt. Am 1. Oktober, zu Beginn der Schulherbstferien in Basel-Stadt und Basel-Landschaft, waren es gar 32'369 gewesen. Das ist der höchste gemessene Wert seit dem 11. Oktober 2019, wie eine Auswertung von CH Media zeigt.

Auch mit dem Auto verreisen viele Menschen in die Ferien. Durch den Gotthardtunnel fuhren letzte Woche laut Daten des Bundes im Durchschnitt 20'126 Fahrzeuge pro Tag. Das allerdings ist kein Rekord, sondern entspricht gegenüber derselben Woche des Jahres 2019 sogar einer Abnahme um 3.2 Prozent. Auch in den Jahren 2020 bis 2022 waren die Zahlen höher, was mit dem derzeit warmen Wetter in der Deutschschweiz zu tun haben könnte. (bzbasel.ch)