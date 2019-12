Schweiz

Technik

Rakete mit Schweizer Weltraumteleskop Cheops ist gestartet



Bild: EPA

Beim zweiten Anlauf hat es geklappt: Am Mittwochmorgen ist das Schweizer Weltraumteleskop «Cheops» zu seiner Mission aufgebrochen. Eine Sojus-Fregat-Rakete mit dem Teleskop an Bord hob um 5.54 Uhr Ortszeit in Kourou, Französisch-Guayana ab. (sda)

Weitere Informationen folgen...

