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Bund warnt: Giftige Stoffe in Stabio TI freigesetzt

Bund warnt: Giftige Stoffe in Stabio TI freigesetzt

16.04.2026, 22:2616.04.2026, 22:40
Alertswiss warnt: Ammoniak ist in Stabio TI ausgelaufen. (16.04.26)
Das markierte Gebiet sollte nicht betreten werden.Bild: sc/alertswiss

Am Donnerstagabend ist in einer Wurstfabrik in Stabio TI Ammoniak ausgetreten. Der Bund warnte um 22.15 Uhr über die App Alertswiss vor dem Leck. Anwohner werden dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

Ammoniak wird unter anderem in Kühlsystemen verwendet. 2024 mussten 17 Personen nach dem Auslaufen der Substanz in der Luzerner Bell-Pouletfabrik hospitalisiert werden. Im selben Jahr trat in Gossau flüssiges Ammoniak aus einem Kühlsystem eines Coop-Verteilzentrums aus.

Das Einatmen von Ammoniak kann zu schweren Verätzungen der Atemwege und der Lungen führen; in hohen Konzentrationen sogar zum Atemstillstand. In Gasform (bei Raumtemperatur) ist Ammoniak zwar farblos, es lässt sich jedoch wegen des stechenden Geruchs gut erkennen. (cpf)

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