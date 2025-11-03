freundlich12°
DE | FR
burger
Schweiz
Tessin

Bellinzona: Terrorverdächtiger vor Bundesgericht

Terrorverdächtiger in Bellinzona vor Bundesgericht

03.11.2025, 13:5403.11.2025, 13:54

Im Prozess gegen zwei Terrorverdächtige vor Bundesstrafgericht hat sich der erste Angeklagte zu seinem religiösen Werdegang und den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäussert. Im Fall einer Landesverweisung fürchtet er Vergeltungsmassnahmen.

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona, aufgenommen am Donnerstag, 6. Februar 2025. Heute wird die Urteilseroeffnung im Fall der Ermordung eines Genfer Diplomaten im Jahr 1995 erwartet. Das Opfer wurde ...
Bundesstrafgericht in Bellinzona.Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Das Bundesstrafgericht begann am Montagmorgen des ersten Prozesstages mit der Befragung des 37-jährigen Kosovaren. Er begründete sein Quasi-Geständnis mit dem Wunsch nach Aufrichtigkeit. Seinen religiösen Werdegang erklärte er damit, dass er 2014 damit angefangen habe, wahhabitische Texte zu lesen.

Äusserst redselig erzählte er dem Gericht, dass er von der Religionsausübung der Bevölkerung und der Mitglieder der «Brüder von Viti» enttäuscht worden sei. Letztere sind eine Gruppierung, die im Südosten des Kosovo die Scharia einführen wollte. Er habe sich daraufhin vom radikalen Islam distanziert, der nicht den Werten entsprochen haben, die ihm sein Vater vermittelt habe.

Der Mann äusserte sich auch zu seinen Aktivitäten innerhalb der «Brüder von Genf» zugunsten ihres kosovarischen Pendants. Zudem sagte er, seine Gruppe habe im Kosovo nicht Waffen und Munition versteckt, um die dortige Regierung zu stürzen, sondern um im Fall eines Angriffs durch Serbien reagieren zu können.

Betrug mit Covid-Krediten

Der Angeklagte bedauerte den ihm vorgeworfenen Betrug an Versicherungen und bei Covid-Krediten. Nach eigenen Angaben beging er die Taten, um seine finanziellen Schwierigkeiten zu bewältigen. Im Falle einer Landesverweisung befürchtet er Vergeltungsmassnahmen seitens der «Brüder von Viti».

Den beiden Angeklagten wird unter anderem die Beteiligung an und Unterstützung einer terroristischen Organisation, Bestechung fremder Amtsträger, Geldwäscherei, Behinderung der Strafverfolgung, Urkundenfälschung und gewerbsmässiger Betrug vorgeworfen. (Fall SK.2025.29) (sda)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Tatverdächtiger nach Messerangriff in britischem Zug angeklagt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
1 / 13
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
quelle: sofascore / sofascore
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
2
Halbzeit der Legislatur: Jetzt schlägt die Stunde der SVP
3
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
4
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
5
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Weltrekord: Malinin steht sechs Vierfach-Sprünge +++ OKC dominiert schon wieder die NBA
3
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
4
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
5
QDH: Halloween-Huber hat nie Angst. Nur vor der fiesen Geografiefrage
Erdogan lässt für Millionen Franken Immobilien in der Schweiz kaufen – die Sonntagsnews
Verteidigungsminister Martin Pfister könnte bald Zusatzkredite für die Schweizer Armee beantragen und der türkische Präsident lässt über eine Islamstiftung Immobilien in der Schweiz kaufen: Das findet sich in den Sonntagszeitungen.
Der Solothurner FDP-Nationalrat und Unternehmer Simon Michel will laut der «SonntagsZeitung» das Referendum gegen die neuen EU-Verträge ergreifen – obwohl er deren Befürworter ist. Er begründe dies mit dem Wunsch nach einer Volksabstimmung, um den Abkommen demokratische Legitimation zu verschaffen. An der FDP-Delegiertenversammlung im Oktober habe Michel zuvor überraschend für ein obligatorisches Referendum plädiert, wohl in taktischer Absicht. Die Partei habe sich an diesem Tag für die Verträge und gegen ein obligatorisches Referendum entschieden. Michels jetziges Vorhaben stosse auf gemischte Reaktionen: FDP-Co-Präsident Benjamin Mühlemann nannte den Vorschlag «interessant», während die SP sein Ansinnen als «absurd» bezeichnet habe.
Zur Story