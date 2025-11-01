wechselnd bewölkt10°
Übergriffe in Kita: Mitarbeiter von Berner Krippe angeklagt

Mitarbeiter einer Berner Krippe wegen 50 Übergriffen angeklagt

01.11.2025, 12:1601.11.2025, 12:16

Ein Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Bern ist im Frühling 2024 verhaftet worden: Ihm werden 50 Übergriffe an mindestens 15 Kindern vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat Ende Juli eine entsprechende Anklage erhoben.

Die erstinstanzliche Verhandlung wird im kommenden April in Bern stattfinden. Die Berner Generalstaatsanwaltschaft bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung der Zeitungen «Bund» und «Berner Zeitung».

Zu den Übergriffen soll es in der Kindertagesstätte in der Region Bern gekommen sein, in der der Mann rund ein Jahr gearbeitet hatte. Zudem werden ihm weitere Übergriffe in einer Kita in einem anderen Kanton vorgeworfen.

Der Mann befindet sich gemäss Generalstaatsanwaltschaft in Haft. Weitere Angaben macht diese derzeit nicht. (sda)

