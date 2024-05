Keine Schifffahrt auf Teil des Luganersees wegen hohem Seespiegel

Ob die Schiffe am Freitag im südlichen Seebecken wieder fahren können, sei unsicher, sagte Bianchi von der Schifffahrtsgesellschaft des Luganersees weiter. Der Seespiegel sei noch immer am Steigen.

Auch in der übrigen Schweiz gingen zum Teil heftige Gewitter nieder, insbesondere am Mittwochnachmittag und -abend in der West- und Nordwestschweiz, wie Meteoschweiz auf der Social Media-Plattform X (ehemals Twitter) schrieb.

Das Spital Wetzikon und die Misere im Schweizer Gesundheitswesen

Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien steigen unaufhörlich. Dennoch verläuft der Abstimmungskampf zu den Volksinitiativen von Mitte und SP irritierend flau. Was ist da los?

Wer erfahren will, was im Schweizer Gesundheitswesen schiefläuft, sollte sich in Wetzikon im Zürcher Oberland umschauen. Dort findet ein wüster Streit um die Zukunft des Spitals statt. Es steckt in einer Finanzkrise, doch der Kanton lehnte ein Darlehen von 180 Millionen Franken mit der Begründung ab, es sei für die Versorgung «nicht unverzichtbar».