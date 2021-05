Gotthard-Tunnel gesperrt – Stau vor dem Südportal nimmt zu

Eismeister Zaugg

«Timo Time» und die gnadenlose Unermüdlichkeit der Schweizer

Die Schweizer sind nicht aufzuhalten. Der dänische «Beton» von Heinz Ehlers war nicht stark genug. Die Schweizer siegten gegen Dänemark 1:0. Am Dienstag können sie gegen Schweden beweisen, dass sie die besseren Schweden sind.

Die Schweiz von heute spielte gegen die Schweiz von gestern. So können wir die Partie gegen Dänemark taktisch in einem Satz erklären. Heinz Ehlers, der dänische Nationaltrainer mit reicher «Underdog-Erfahrung» aus Langnau und Lausanne ist ein schlauer Taktiker. Zum WM-Auftakt hat er seine Mannschaft zum Überraschungssieg gegen Schweden (4:3) gecoacht. Mit einer Taktik, in den Grundzügen ähnlich wie die Philosophie, mit der wir unter Ralph Krueger (1997 bis 2010) die Grossen bei der WM …