Tessiner Lehrer nach illegaler Party in Schule entlassen

Der Lehrer, der vergangene Woche an einer illegalen Party in einer Schule in Locarno teilgenommen hat, ist mit sofortiger Wirkung entlassen worden. Dies teilte am Mittwochmorgen das Tessiner Departement für Bildung, Kultur und Sport mit.

Der Lehrer hatte in der Nacht auf vergangenen Freitag mit anderen Personen an einer Locarneser Mittelschule ein illegales Fest gefeiert. An diesem sei auch Alkohol konsumiert worden, wie das Tessiner Bildungsdepartement schreibt. Bilder und Videos der Party seien auf Social Media-Kanälen veröffentlicht worden.

Der Lehrer war am Freitag suspendiert worden. Im Nachgang habe er den Behörden geholfen, die Umstände des Vorfalls zu klären, hält das Bildungsdepartement fest. Nun gehe es darum, dass die betroffene Schule die «bedauenswerte Angelegenheit» hinter sich lassen könne.

