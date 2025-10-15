Prozess gegen Tessiner Polizisten im Fall Gobbi eröffnet

Mehr «Schweiz»

Staatsrat Norman Gobbi. (Archivbild) Bild: keystone

Zwei Tessiner Polizisten sollen Staatsrat Norman Gobbi bei einem Verkehrsunfall «gedeckt» haben. Am Mittwochmorgen wurde gegen sie in Bellinzona TI der Prozess eröffnet.

Die beiden Männer mit Führungsfunktion bei der Polizei müssen sich wegen Behinderung der Strafverfolgung bei einem Vorfall verantworten, der sich am 14. November 2023 auf der Autobahn A2 auf der Höhe von Airolo (Leventina) ereignet hatte. An jenem Abend wurde Gobbi, der für das Justizdepartement zuständig war, gegen 23.30 Uhr von einem in Deutschland zugelassenen Fahrzeug angefahren.

Bei der Ankunft der Polizeipatrouille, die vom Staatsrat selbst gegen Mitternacht alarmiert worden war, unterzogen die beschuldigten Beamten den Staatsrat einem ersten Alkoholtest. Zu diesem Zeitpunkt war Gobbi der Vorgesetzte der beiden Beamten, die ihn kontrollierten, da er die Kantonspolizei leitete.

Eine zweite Patrouille, die zur Unterstützung gerufen wurde, führte mehr als zwei Stunden später einen weiteren Test durch, der einen etwas niedrigeren Wert ergab (0,24 mg/l gegenüber 0,28 mg/l).

Keine Blutuntersuchung

Laut Generalstaatsanwalt Andrea Pagani, der die Anklage wegen Behinderung der Strafverfolgung formulierte, hätte der Staatsrat einer Blutuntersuchung unterzogen werden müssen, wie es das Gesetz vorsieht, wenn der Alkoholgrenzwert 0,15 mg/l übersteigt – eine Untersuchung, die die Angeklagten nicht für nötig hielten. Laut damaligen Tessiner Medienberichten wurde Gobbi – Vorsteher des kantonalen Justiz- und Polizeidepartements – nicht namentlich auf dem Unfallprotokoll aufgeführt.

Am Mittwoch gaben nun die beiden 40 und 47 Jahre alten Beamten während ihrer Vernehmung vor dem Strafgericht Bellinzona an, dass sie keineswegs die Absicht hatten, Gobbi, den sie nicht persönlich kannten, zu bevorzugen.

«Sein Verhalten war nicht ungewöhnlich, er hatte den Unfall selbst erlitten und die Polizei alarmiert, und wir fanden es übertrieben, ihn mitten in der Nacht ins Spital von Bellinzona zu fahren, um ihn einer Blutanalyse zu unterziehen», sagten sie.

Geldstrafe auf Bewährung

Staatsanwalt Pagani bestätigte seine Anklage wegen Behinderung der Strafverfolgung und forderte für die beiden Männer 30 Tagessätze auf Bewährung für zwei Jahre. Die Anwälte der beiden Beamten plädierten ihrerseits auf Freispruch für ihre Mandanten. Das Urteil wird für Mittwochabend erwartet.

Der Tessiner Regierungspräsident, der wegen seiner Rolle als Leiter der Kantonspolizei umstritten war, gab die Leitung der Polizei ab, was zu einer «Mini-Rochade» in der Tessiner Regierung führte. Claudio Zali (Lega) übernahm die Verantwortung für die Kantonspolizei, während Gobbi die Bauabteilung erbte. (sda)