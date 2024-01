Das Urteil für Ulrich K. vom März 2023:

Ulrich K. kam mit einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten davon. Das Gericht sprach den 54-jährigen Schweizer der mehrfachen Tierquälerei in einzelnen Fällen schuldig. Schuldsprüche resultierten zudem in einigen Nebendelikten. Neben der bedingten Freiheitsstrafe erhielt der Beschuldigte eine unbedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 10 Franken.



Ein Tierhalteverbot sprach das Gericht nicht aus. Ein früheres Verbot bestehe noch. Das Hauptproblem war laut Gericht die Überforderung des Beschuldigten mit den viel zu vielen Tieren. Für die Vorverurteilung in den Medien wurde eine Genugtuung von 6000 Franken zugesprochen.



Metzger, denen vorgeworfen wurde, mit dem Landwirt einen illegalen Handel mit kranken Ferkeln betrieben zu haben, wurden freigesprochen. (yam/sda)