Kinder sexuell missbraucht – Täter in Kreuzlingen verurteilt

Überfall auf Spar-Filiale in Amriswil – wer hat diesen Mann gesehen?

Eine Unbekannter hat am Samstagnachmittag die Filiale des Discounters Spar in Amriswil überfallen. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole und liess sich den Code des Tresors geben. Die Fahndung nach ihm blieb bis am Sonntag ohne Erfolg.

Der Räuber klingelte gegen 17 Uhr am Hintereingang der Filiale, wie die Polizei mitteilte. Er erbeutete Bargeld und floh zu Fuss. Über den Deliktbetrag machte die Polizei keine Angaben. Der Angestellte blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)