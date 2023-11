Junge SVP Thurgau schliesst «Junge Tat»-Mitglied aus

Die Junge SVP des Kantons Thurgau hat ein Mitglied ausgeschlossen, das auch zur rechtsextremen «Jungen Tat» gehört. Ab sofort müssen Neumitglieder gemäss einer Mitteilung bei einer Anmeldung bestätigen, dass sie keinen gewalttätigen Gruppierungen angehören.

Der Vorstand habe den Sachverhalt geprüft und am 31. Oktober den Ausschluss des besagten Mitglieds aus der Partei beschlossen, teilte die Junge SVP am Mittwoch in einem Communiqué mit. Dieses lag zuerst der «Thurgauer Zeitung» vor. Für die Partei werde es weiterhin eine Herausforderung bleiben, Mitglieder extremistischer Gruppierungen als solche zu erkennen, schrieb die Partei.

Der «Sonntagsblick» hatte im Oktober vermeldet, dass das Mitglied der «Jungen Tat» an Wahlplakaten für die Junge SVP Thurgau mitgearbeitet habe. Marco Bortoluzzi, Präsident der Jungen SVP Thurgau, hatte Anfang Oktober auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gesagt, dass sich die Partei von der «Jungen Tat» distanziere. (sda)