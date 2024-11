Blauzungenkrankheit auf jedem vierten jurassischen Bauernhof

Die jurassischen Viehzüchter möchten, dass der Impfstoff gegen den Serotyp 3 der Blauzungenkrankheit (BTV-3), der in der Schweiz eingesetzt werden kann, ebenfalls von der Tierseuchenkasse übernommen wird. Sie müssen sowohl eine emotionale Belastung durch den Verlust der Tiere als auch zusätzliche Büroarbeit bewältigen.

Am 30. Oktober hatte der kantonale Wirtschafts- und Gesundheitsminister Jacques Gerber vor dem jurassischen Parlament die Zahl von 240 betroffenen Betrieben genannt und am 9. Oktober sprach der Kantonstierarzt von 170 betroffenen Betrieben.

«Es gibt Betriebe, die nicht überprüft wurden oder wo das Virus nicht akut aufgetreten ist», sagte Grégoire Theubet, Tierarzt aus Courgenay, am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Ich denke auch, dass es einen grossen Graubereich gibt.»

