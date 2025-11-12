freundlich10°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Neue Impfstudie in Schweizer Zoos: Schutz von Vögeln gegen Vogelgrippe

Neue Impfstudie in Schweizer Zoos: Schutz von Zoovögeln gegen Vogelgrippe
Zu den Probanden gehören über 700 Tiere von über 50 Arten.Bild: Zoo Basel

Fünf Schweizer Zoos impfen ihre Vögel gegen die Vogelgrippe

12.11.2025, 13:4612.11.2025, 13:46

Fünf Zoos in der Schweiz impfen im Rahmen einer Studie ihre Vögel gegen die Vogelgrippe. Zu den Probanden gehören über 700 Tiere von über 50 Arten, wie der Zoo Basel, der die Studie leitet, am Mittwoch mitteilte.

Neben dem Zoo Basel beteiligten sich auch der Zoo Zürich, der Tierpark Bern, der Natur- und Tierpark Goldau SZ und der Bioparc Genf an der Studie. Das Ziel des Versuchs ist es herauszufinden, ob Zoovögel effektiv gegen das Virus geschützt und damit das Tierwohl gefährdende Massnahmen wie etwa die Stallpflicht vermieden werden können, wie es heisst.

Die Verträglichkeit des vom Institut für Virologie und Immunologie des Bundes (IVI) entwickelten Impfstoffs bei den verschiedenen Arten ist ebenfalls Gegenstand der Studie, wie es weiter heisst. Das Impfen gegen die Vogelgrippe sei in der Schweiz zwar verboten, für Forschungsprojekte jedoch bewilligt worden.

Das Ziel des Versuchs ist es herauszufinden, ob Zoovögel effektiv gegen das Virus geschützt werden können.
Das Ziel des Versuchs ist es herauszufinden, ob Zoovögel effektiv gegen das Virus geschützt werden können.

Zweite Runde der Studie

Bereits im August 2023 hatte es erste Versuche mit dem Impfstoff in Basel und in Bern gegeben. Damals waren 317 Tiere von 24 Vogelarten geimpft worden. Das IVI hatte festgestellt, dass keine Nebenwirkungen beobachtet werden konnten und geimpfte Tiere nicht mehr ansteckend waren.

In der zweiten Runde will man nun beobachten, ob die bereits geimpften Tiere in Basel und Bern eine Booster-Wirkung erfahren und ob bei den bisher ungeimpften Vögeln eine ausreichende Immunwirkung erzielt werden kann, wie der Zoo Basel schreibt. Die ersten Resultate würden im Sommer 2026 erwartet. Sollten sie zufriedenstellen sein, wolle man den Impfstoff weiter einsetzen. (sda)

Mehr News aus den Schweizer Zoos:

Erste Bilder sind da: Das sind die neuen Zebrababys im Zoo Zürich 😍
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schneeleoparden-Nachwuchs im Zoo Zürich
1 / 8
Schneeleoparden-Nachwuchs im Zoo Zürich

Eine Schneeleopardin im Zoo Zürich hat Anfang Mai drei Jungtiere zur Welt gebracht.
quelle: zoo zürich / naelle honegger / zoo zürich / naelle honegger
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Schneeleoparden-Jungen vom Zoo Zürich gehen auf ihre erste Entdeckungstour
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Tesla kollabiert in Deutschland
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
5
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
Meistkommentiert
1
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
2
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
3
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
4
«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»
5
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
Meistgeteilt
1
Kanadische Olympiasorgen und Aufstand der Jugend – 7 Erkenntnisse aus dem 1. NHL-Monat
2
YB-Frauen treffen im Cup auf Thun +++ Emely Jäggi schiesst sich zu WM-Silber
3
Trump will der Schweiz «helfen» – das wissen wir über den möglichen Zoll-Deal
4
Die Preisschere zwischen Stromern und Verbrennern schliesst sich weiter
5
Kaliforniens Gouverneur: «Trump ist nur vorübergehend» ++ Shutdown vor dem Ende
Fedpol-Chefin überstimmte Mitarbeiter bei Einreiseverbot für Rechtsextremen Martin Sellner
Erst nach einer Intervention der Chefin erliessen die Behörden ein Einreiseverbot für den bekannten Rechtsextremisten Martin Sellner. Die Kommission rügt nun das Vorgehen beim Einreiseverbot.
Die Aufregung war gross. Der bekannte Rechtsextremist Martin Sellner wollte Ende 2024 auf Einladung der Jungen Tat einen Vortrag halten. Der Österreicher Sellner gilt als einer der führenden Köpfe der identitären Bewegung und wollte im Kanton Zürich über «Remigration» sprechen, damit gemeint ist die Rückschaffung fast aller Ausländer.
Zur Story