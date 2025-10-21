Video: extern/Zoo Zürich, Tim Benz

Erste Bilder sind da: Das sind die neuen Zebrababys im Zoo Zürich 😍

Im Zoo Zürich sind zwei Zebra-Babys zur Welt gekommen. Wie der Zoo in einer Medienmitteilung schreibt, wurde das erste Jungtier am 4. Oktober geboren, das zweite am 6. Oktober.

Eines der neuen Zebra-Jungtiere im Zoo Zürich. Bild: Zoo Zürich, Enzo Franchini

«Es sind die ersten Grevyzebras, die im Zoo Zürich geboren wurden», schreibt der Zoo. Dies sei «ein toller Erfolg für unser Engagement im Rahmen des Erhaltungszuchtprogramms und für den Erhalt der stark bedrohten Art». Den Jungtieren gehe es gut, sie seien nun daran, ihren Lebensraum zu erkunden.

Das Grevyzebra ist die grösste und seltenste Zebraart. Die Tiere erreichen eine Schulterhöhe von bis zu 160 cm und können von Kopf bis Schwanz drei Meter messen. Sie gelten laut der Roten Liste der gefährdeten Arten der Weltnaturschutzunion IUCN als stark bedroht. Unter anderem ihre besondere Fellzeichnung hat dazu geführt, dass die Art stark bejagt wurde. Inzwischen gelten strikte Schutzmassnahmen, Wilderei ist aber nach wie vor ein Problem.

Wie der Zoo Zürich schreibt, dürfte es in den kommenden Tagen weitere erfreuliche News geben. Eine dritte Zebrastute ist ebenfalls trächtig – in den nächsten Tagen dürfte ein drittes Jungtier zur Welt kommen. (dab)