freundlich
DE | FR
burger
Leben
Tier

Integration von neuem Gorilla-Silberrücken Yeba im Zoo Basel gelungen

Am 17. Oktober ist Yeba im Affenhaus des Zoo Basel eingezogen.
Am 17. Oktober ist Yeba im Affenhaus des Zoo Basel eingezogen.zoo basel

Integration von neuem Gorilla-Silberrücken im Zoo Basel gelungen

05.11.2025, 12:3305.11.2025, 12:33

Ein neuer Gorilla-Silberrücken namens Yeba ist im Zoo Basel eingezogen. Die Zusammenführung mit der bestehenden Gorilla-Gruppe im Affenhaus ist bis jetzt gelungen, wie der Zoo am Mittwoch bekanntgab.

Der 13-jährige Yeba kommt aus dem Zoo Thoiry in Frankreich. Am 17. Oktober verliess er die dortige «Junggesellen-Gruppe» und wurde nach Basel gebracht. Er tritt die Nachfolge des Silberrückens M'Tongé an, der im Juni dieses Jahres infolge einer Fuchsbandwurm-Infektion starb.

Seit dem 25. Oktober ist die Gruppe vereint und akzeptiert Yeba als dominantes Männchen. Bereits am Tag seines Eintreffens interessierte sich das Gorillaweibchen Makala für ihn und später kam es auch zur Paarung, wie Kurator Adrian Baumeyer vor den Medien sagte.

In folgenden Tagen lernte Yeba auch die übrigen Gruppenmitglieder kennen. Es brauchte mehrere Anläufe, bis er von allen Weibchen akzeptiert wurde. So habe es zu Beginn Neckereien, Zank und Bisse gegeben, die aber harmlos waren, erklärte Baumeyer. Ein Eingreifen der Menschen sei in diesen Situationen kontraproduktiv, da der Kennenlern-Prozess unter den Affen dann wieder von vorne starten müsste.

Wichtig für den Zusammenhalt der sechsköpfigen Gruppe

Yeba führt zum ersten Mal eine Gruppe an. Zu seiner neuen Familie in Basel gehören nebst Makala auch die Gorilla-Weibchen Joas, Adira und Qaziba sowie das kastrierte Männchen Mobali. Auch mit Letzterem verträgt sich Yeba gut. Er liess sich von Mobali nicht provozieren, als ihn dieser mit Wasser anspritzte, sagte Baumeyer.

Bis sich der neue Silberrücken definitiv als Oberhaupt etabliert, wird es noch einige Zeit dauern. An das Publikum hinter den Glasscheiben hat sich Yeba längst gewöhnt. Trotzdem besteht im Affenhaus noch ein Sicherheitsabstand mit Absperrung, damit Schaulustige nicht an den Scheiben kleben und die Gorillagruppe während des Integrationsprozesses zu sehr ablenken, wie der Kurator weiter sagte.

Ein Silberrücken ist bei den Gorillas für den Zusammenhalt der Gruppe verantwortlich. Stirbt der Anführer, so zerfällt die Gruppe innert zwei Tagen. (sda)

Silberrücken-Gorilla vom Basler Zolli ist tot
Mehr News vom Zoo Basel:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Ice, Ice, Baby» – auch im Tierreich sind Glaces hoch im Kurs
1 / 15
«Ice, Ice, Baby» – auch im Tierreich sind Glaces hoch im Kurs
Panda Xiao Liwu freut sich über seine Obst-Eistorte zu seinem 2. Geburtstag. Auch er lebt im Zoo von San Diego.
quelle: ap/san diego zoo / ken bohn
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Im Zoo Zürich streift neuer Giraffenbulle durch die Savanne
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
4
Ein Schweizer hat im Lotto 300'000 Franken gewonnen – und scheint das nicht zu wissen
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Der «Klimarealismus» wird an der Realität scheitern
2
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
3
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
4
Der neue Trainer sagt, wie die Schweiz spielen soll und wieso er nicht hier leben wird
5
So teuer wird die Fahrt mit dem Nachtzug nach Schweden
Meistgeteilt
1
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
2
Busunfall in Zürich fordert sieben Verletzte
3
Mamdani hat «vier Worte» für Trump ++ US-Präsident reagiert auf Wahlerfolg der Demokraten
4
Spielerberater bedroht Spurs-Star mit Waffe +++ OKC im 8. Spiel mit 8. Sieg
5
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
Grönlandwale werden bis zu 200 Jahre alt – jetzt haben Forscher ihr Geheimnis geknackt
Der Grönlandwal lebt länger als jedes andere Säugetier und bekommt keinen Krebs. Forschende haben entschlüsselt, was ihn schützt. Ermöglichen die Erkenntnisse neue Therapien gegen Alterskrankheiten beim Menschen?
Es waren die Iñupiat, indigene Küstenbewohner Alaskas, die erstmals festgestellt hatten, dass Grönlandwale mindestens zwei Menschenleben lang leben müssen. Denn mehrere Generationen ihrer Waljäger sollen offenbar dem ein und demselben Grönlandwal begegnet sein. Tatsächlich hat die Wissenschaft später bestätigt: Die Riesentiere, die über 80 Tonnen wiegen können, werden mehr als 200 Jahre alt. Das ist länger als jedes andere bekannte Säugetier.
Zur Story