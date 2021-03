Schweiz

Wildtierkamera knipst Wolf in Bäretswil



Am Freitag um 18.04 Uhr machte es «Klick»: Eine automatische Wildtierkamera der lokalen Jagdgesellschaft fotografierte auf einer Waldlichtung im Raum Bäretswil einen Wolf.

Zu weiteren Wolfssichtungen oder -nachweisen sei es in der Zeit vor und nach der Aufnahme im Kanton Zürich nicht gekommen, hiess es in einer Mitteilung der kantonalen Baudirektion. Ob sich das Tier momentan noch in der Gegend aufhält, sei nicht bekannt. Da Wölfe innerhalb kurzer Zeit sehr grosse Distanzen zurücklegen können, sei es also möglich, dass sich das Tier mittlerweile nicht mehr im Kanton Zürich aufhalte, hiess es weiter.

Die Fischerei- und Jagdverwaltung informiert noch heute die Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter im Kanton via SMS-Informationsdienst Wolf über die mögliche Wolfspräsenz, damit diese die nötigen Vorkehrungen zum Schutz ihrer Tiere treffen können.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Für die Bevölkerung geht vom Wolf keine Gefahr aus. Der Wolf ist ein scheues Tier, das dem Menschen ausweicht. Bei Begegnung mit einem Wolf sollte man aber unbedingt Abstand wahren und sich zurückziehen. Hunde sollten an die Leine genommen, Beobachtungen der Fischerei- und Jagdverwaltung gemeldet werden (Telefon 043 257 97 97).

