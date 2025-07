Kokain beschäftigt St.Galler Suchthilfe erstmals mehr als Cannabis

Alkohol und andere Drogen sind nie die Lösung. Bei Suchtproblemen gibt es in der Schweiz diverse Anlaufstellen. Beispielsweise die kantonalen und lokalen Angebote der Schweizerischen Koordinations- und Fachstelle Sucht, die unter suchtindex.ch einfach nach Region und Thematik herausgefiltert werden können. Eine weitere Anlaufstelle ist Safezone.ch , die Online-Beratung des Bundesamtes für Gesundheit in Zusammenarbeit mit Kantonen und Suchtfachstellen.

Kokain hat Cannabis als zweitwichtigste Substanz der Suchtberatung abgelöst, schreibt die Suchthilfe St.Gallen in ihrem Jahresbericht. 402 Personen meldeten sich im vergangenen Jahr neu an, um Beratung, Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Weiterhin an erster Stelle steht das Thema Alkohol .

Keller siegt in Andorra, Blöchlinger überrascht +++ Wawrinka in Rumänien im Viertelfinal

Die Schneeleoparden-Babys im Zoo Zürich sind da – und sie sind 😍😍😍

Am 9. Mai wurden im Zoo Zürich drei junge Schneeleoparden-Männchen geboren. Nach der Geburt sind die kleinen Raubkatzen noch so gut wie blind und taub. Deshalb verbrachten sie die ersten zwei Monate ihres Lebens mit ihrer Mutter in der eigens eingerichteten Wurfbox, wo sie viel schliefen. Jetzt durften sie sich auf ihre erste Entdeckungstour in ihrem Gehege wagen. So sah das aus: