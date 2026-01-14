Bündner Jäger schiessen über 4600 Hirsche

Mehr «Schweiz»

Die Bündner Jägerinnen und Jäger haben während den Jagden im vergangenen Jahr 4630 Hirsche geschossen. Weiter erlegten sie gemäss dem Kanton 2776 Rehe, über 2800 Gämsen sowie 78 Wildschweine.

Die Jagd auf die Tiere endete am 30. Dezember 2025. Bild: keystone

«Mit einem Gesamtergebnis von 4630 Hirschen und 2776 Rehen wurde der kantonale Abschussplan beim Hirsch um über 95 Prozent und beim Reh vollständig erfüllt», lässt sich Lukas Walser vom Bündner Amt für Jagd und Fischerei (AJF) in einer Mitteilung vom Mittwoch zitieren. Die Jagd auf Schalenwildtiere, darunter fallen unter anderem Hirsche, Rehe und Gämse, endete am 20. Dezember 2025.

Die Jagdbedingungen während der Sonderjagd auf Hirsche und Rehe im November und Dezember war gemäss Communiqué schwierig. Wegen des verhältnismässig warmen Wetters im Dezember und den geringen Niederschlägen hätten sich die Tiere nicht in die Wintereinstände zurückgezogen. Stattdessen blieben sie bis zum letzten Jagdtag weiträumig verteilt. «Trotzdem erlegten die Jägerinnen und Jäger 1049 Hirsche, was einer durchschnittlichen Sonderjagdstrecke entspricht», heisst es in der Mitteilung des AJF weiter. (sda)