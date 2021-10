Wolfsschützer demonstrieren im Waadtländer Jura

«Extrem schwieriges Weinjahr», doch: Weinlese lockt schweizweit 400 Interessierte an

Rund 400 Personen haben am Samstag schweizweit am ersten nationalen Tag der Weinlese teilgenommen. Auf dem Programm stand die Arbeit in den Weinbergen und Degustationen.

Nach zwei erfolgreichen Ausgaben im Wallis in den Jahren 2018 und 2019 wurde «Au coeur des vendanges» zum ersten Mal auf nationaler Ebene durchgeführt, wie die Organisatoren von Swiss Wine Promotion am Samstag schrieben. Die Idee sei gewesen, auch Stadtbewohnerinnen und -bewohner sowie Jung und Alt in die Weinberge zu locken.

41 …