sonnig28°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Früherer Schweizer Luftwaffenchef Fernand Carrel verstorben

Früherer Schweizer Luftwaffenchef Fernand Carrel verstorben

08.08.2025, 13:29
Mehr «Schweiz»

Der ehemalige Kommandant der Schweizer Luftwaffe, Fernand Carrel, ist gestorben. Der aus Lausanne und Freiburg stammende Carrel war einer der treibenden Kräfte hinter dem Ja zum Kauf der F/A-18-Kampfjets in den 90er Jahren. Er wurde 88 Jahre alt.

Der Kommandant der Schweizer Luftwaffe, Korpskommandant Fernand Carrel, nimmt am 19. Oktober 1999 im oesterreichischen Zeltweg an der Medieninformation zur gemeinsamen Luftraumueberwachungsuebung der ...
Fernand Carrel ist mit 88 Jahren gestorben.Bild: KEYSTONE

«Wenn Sie diese Nachricht lesen, werde ich meinen letzten Flug zu den unbegrenzten Feldern von Azur und Sternen angetreten haben», heisst es in der Todesanzeige, die in der Westschweizer Zeitung «24 heures» erschien. Carrel war demnach bereits am 30. Juli des laufenden Jahres verstorben.

Der Korpskommandant war von 1992 bis 1999 – unter den Verteidigungsministern Kaspar Villiger (FDP) und Adolf Ogi (SVP) – Chef der Luftwaffe. Nach einem Ingenieurstudium an der EPFL hatte er 1959 das Milizpatent als Militärpilot erhalten. Im Alter von 30 Jahren wurde er zum Berufsmilitärpiloten ernannt.

Eine Kontroverse gab es 1997, als Carrel vom ihm vorgesetzten Minister eine mündliche Ermahnung erhielt. Damit wurde die Akte über zwei Flugvorfälle geschlossen, in die Carrel 1996 verwickelt war. Der Kommandant der Luftwaffe hatte zweimal unabsichtlich gegen die Dienstvorschriften verstossen. Daraufhin wurde eine Disziplinaruntersuchung eingeleitet. (dab/sda)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
USA erhöhen Belohnung für Festnahme Maduros +++ Trump fordert Rücktritt von Intel-Chef
5
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
Meistkommentiert
1
Bayern schreibt Woltemade ab + ManUtd gewinnt das Rennen um Sesko + Lehmann verlässt Juve
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
Wie sich Trump in den Schweizer Köpfen festsetzt
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
Das Wichtigste der Zollhammer-PK in 7 Punkten
Meistgeteilt
1
Trump will Putin doch treffen, selbst wenn dieser nicht Selenskyj trifft
2
Starmer warnt vor weiterer Eskalation +++ Israel will Gaza-Stadt erobern
3
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
4
Singles in der Schweiz finden ihr Glück über «Berg-Tinder»
Rekord bei Homeoffice-Stellen – Schweiz trotzt Gegentrend
In der Schweiz bieten immer mehr Arbeitgeber Homeoffice an. Damit schlagen sie eine andere Richtung ein als die Konkurrenz im Ausland.
Zur Story