Schweiz

TV

Bachelor Schweiz 2020: Alle Kandidatinnen mit Steckbrief



Diese Kandidatinnen buhlen bald um den Schweizer Bachelor

Es ist so weit, der Schweizer Bachelor geht 2020 in die nächste Runde. Das Zentrum des TV-Universums auf 3+ ist dieses Jahr Bachelor Alan Wey. Dieses Jahr geht es an einen Traumstrand in Portugal. Dort kämpfen ab dem 19. Oktober diese 17 Frauen um Bachelor Wey:

Adelita

Bild: 3+

Alter: 34

Kommt aus: Tessin

Weitere Informationen: Die künstlerisch begabte Tessinerin lässt gerne auch mal die Peitsche knallen und hat nach eigenen Angaben eine sehr temperamentvolle Art.

Fun Fact: Musste schon mal einen Sexpartner von der Zimmer-Decke los schneiden, weil sein Vater das Zimmer betreten hat.



Bild: 3+

Amélia

Bild: 3+

Alter: 22

Kommt aus: Zürich

Weitere Informationen: Amélia aus Zürich geht in ihrer Freizeit gerne tanzen und singen. Doch auch Sport zählt zu den Lieblingsbeschäftigung der Modeberaterin. Sie glaubt fest daran, dass sie in dieser Datingshow ihre wahre Liebe finden wird.

Fun Fact: Hat sich schon selbst beim Sex aufgenommen, weil sie es interessant findet, wie sie dabei aussieht und wirkt.

Bild: 3+

Ana

Bild: 3+

Alter: 22

Kommt aus: Aargau

Weitere Informationen: Die selbstbewusste Aargauerin arbeitet als Fachfrau in der Kinderbetreuung und mag es nicht, wenn ihr ein Mann Vorschriften macht. Die 22-Jährige träumt von einer Karriere als Schauspielerin.

Fun Fact: Würde sich niemals beim Sex aufnehmen, weil sie kein Vertrauen darauf hat, dass die Bilder nicht rumgeschickt werden.

Bild: 3+

Angie

Bild: 3+

Alter: 28

Kommt aus: München

Weitere Informationen: Angie ist Mutter einer zweijährigen Tochter und Tattoo-Model. Sie selbst behauptet von sich, einen Putzfimmel zu haben und ist zudem Frühaufsteherin. Angst hat sie vor Spinnen, Insekten und trübem Wasser.

Fun Fact: Hat schon häufiger Mal einen Orgasmus vorgetäuscht, weil: «Was sein muss, muss sein.» Doch sie ist überzeugt, dass niemand das Schauspiel bemerkt hat.

Bild: 3+

Dara

Bild: 3+

Alter: 27

Kommt aus: Zürich

Weitere Informationen: Die Zürcherin rappt seit 13 Jahren unter dem Künstlernamen «Dara Deep». Sie schaffte es sogar schon in die Schweizer Charts. Hinter ihrer harten Rap-Maske stecke jedoch eine romantische Frau, wie sie selbst zugibt.

Dara Deep – D Wahrheit Video: YouTube/Dara Deep

Fun Fact: Hatte schon mal etwas mit einer Frau. Der One-Night-Stand mündete schliesslich in einer guten Freundschaft.

Bild: 3+

Elena

Bild: 3+

Alter: 23

Kommt aus: Zürich

Weitere Informationen: Die Versicherungskauffrau widmet sich in ihrer Freizeit gerne dem Tanzen. Ihr Traum: Einmal von ihrem Hobby leben zu können. Nun aber muss erstmal die grosse Liebe her.

Fun Fact: Hat keine Vorlieben, was das Geschlecht des Partners betrifft. «Manchmal Männer, manchmal Frauen», sagt sie.

Bild: 3+

Eva

Bild: 3+

Alter: 31

Kommt aus: Basel-Stadt

Weitere Informationen: Eva hat laut eigenen Angaben einen IQ von 130 und begann nach ihrem Abschluss an einer Schule für Hochbegabte zu strippen. Mittlerweile gibt die Baslerin selbst auch Brulesque-Workshops.

Fun Fact: Steht zwar grundsätzlich auf Männer, aber: «Frauen sind so schön und weich!»

Bild: 3+

Fabienne

Bild: 3+

Alter: 22

Kommt aus: Thurgau

Weitere Informationen: Fabienne aus dem schönen Thurgau mag tanzen und Fitness. Weniger steht sie dafür auf Spinnen, Lügen und Intrigen. Es gibt sie nur im Doppelpack zusammen mit ihrem Hund Rambo.

Fun Fact: Bearbeitet auf Fotos gerne ihre Augenringe.

Bild: 3+

Francesca

Bild: 3+

Alter: 22

Kommt aus: Zürich

Weitere Informationen: Die junge Zürcherin trägt das Herz auf der Zunge und ist selbstständige Unternehmerin in der Mode-Branche. Sie leidet unter Flugangst, für ihren Traummann besteigt sie trotzdem ein Flugzeug nach Portugal.

Fun Fact: Hat noch nie zwei Leute gleichzeitig gedatet, weil sie so schon kaum Zeit für einen Partner hat.

Bild: 3+

Isabel

Bild: 3+

Alter: 27

Kommt aus: Stuttgart

Weitere Informationen: Isabel hat Wurzeln in Rumänien und liebt den Luxus. Sie bezeichnet sich als Einzelkämpferin und arbeitet als Assistenz der Geschäftsleitung.

Fun Fact: Hat beim Sex schon mal ein Bett zerstört. Es ist in der Mitte durchgebrochen und ihr Knie hat danach geblutet.

Bild: 3+

Julia

Bild: 3+

Alter: 19

Kommt aus: Aargau

Weitere Informationen: Die Reiterin aus dem Aargau modelt gerne und mag das Spiel mit der Kamera. Selbst bezeichnet sie sich als Morgenmuffel und BMW-Fan.

Fun Fact: Stalked gerne mal, wenn sie verliebt ist. «Vielleicht findet man ja etwas, das man verwenden kann!», sagt sie.

Bild: 3+

Nara

Bild: 3+

Alter: 22

Kommt aus: Zürich

Weitere Informationen: Auch Nara sagt gerne gleich, was ihr im Kopf rum schwirrt. Sie ist frech und direkt und tanzt gerne Hip-Hop oder Afro.

Fun Fact: Hat schon mehrmals über Social Media herausgefunden, dass ihr Partner sie betrügt.

Bild: 3+

Samira

Bild: 3+

Alter: 23

Kommt aus: Bern

Weitere Informationen: Die 23-jährige aus Bern hasst Arroganz. Die Konditorin backt auch in ihrer Freizeit sehr gerne und treibt zudem viel Sport. Auch sie hat Angst vor Spinnen.

Fun Fact: Sie braucht laut eigenen Angaben sehr lange, um beim Sex zu kommen. Deshalb hat sie auch schon den einen oder anderen Orgasmus vorgetäuscht.

Bild: 3+

Sanja

Bild: 3+

Alter: 33

Kommt aus: Sanja

Weitere Informationen: Die 33-Jährige ist Mutter eines siebenjährigen Sohnes und sucht nun den passenden Traummann für ihre Patchwork-Familie. Nach eigenen Angaben ist Sanja eine Mischung aus Tussi und Bäuerin. Sie arbeitet als Stapelfahrerin.

Fun Fact: Hatte beim Sex schon mal einen Lachflash, der das Techtelmechtel beendet hat. Er fands weniger lustig.

Bild: 3+

Shanell

Bild: 3+

Alter: 20

Kommt aus: Thurgau

Weitere Informationen: Zu den Hobbys der 20-jährigen gehören Zeichnen, Fussballspielen, Tanzen und Kuscheln. Die Thurgauerin träumt von einer Familie mit zwei Kindern. Ob der Bachelor der Richtige für diesen Lebensplan ist?

Fun Fact: Hat keinen Ex zum Stalken.

Bild: 3+

Veronika

Bild: 3+

Alter: 28

Kommt aus: Thurgau

Weitere Informationen: Veronika ist Flugbegleiterin und steht auf Adrenalin. Sie ist optimistisch und sucht einen Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht.

Fun Fact: Hat noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht. «Entweder ich komme oder nicht», so die 28-Jährige.

Bild: 3+

Xenia

Bild: 3+

Alter: 23

Kommt aus: Zürich

Weitere Informationen: Bezeichnet sich selbst als extrovertierte Chaotin. Vor ihrem Bandscheibenvorfall trainierte sie auf Profi-Level Eiskunstlaufen und will nun als Schlagzeugerin durchstarten.

Fun Fact: Sieht keinen Grund, sich selbst beim Sex aufzunehmen. «Ich bin ja dabei», meint sie.

Bild: 3+

