Wenn Schawinski ganz väterlich wird – so verlief Tamy Glausers TV-Debüt als Politikerin

Bulle rammt Stierkämpfer Horn in den Hintern – mit fatalen Konsequenzen (für das Tier)

Schmerzliche Begegnung in einer Stierkampfarena: Ein Torero geht davon aus, seinem tierischen Gegner überlegen zu sein. Dann sticht der Bulle seine Hörner in das Hinterteil des Mannes – mit fatalen Folgen für beide Seiten.

Bei einer Stierkampf-Veranstaltung in Madrid ist ein französischer Matador verletzt worden – an seinem Hinterteil. Zunächst hatte er den Bullen offenbar im Griff. Dann revanchierte sich das Tier und stiess seine Hörner in das Rektum des Stierkämpfers, wie «bild.de» berichtet. Der 26-Jährige zog sich eine 25 Zentimeter lange Wunde am Gesäss und einen Kreuzbeinbruch zu. Drei andere Kämpfer eilten ihm unverzüglich zur Hilfe und vertrieben das Tier.

Der verletzte Torero liess allerdings nicht …