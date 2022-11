Dominic Deville erhält den «Salzburger Stier»

Der «Salzburger Stier» gilt als renommiertester Kleinkunstpreis im deutschen Sprachraum und wird seit 1982 vergeben. Dahinter stehen die öffentlich-rechtlichen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol. Der Preis ist mit je 6000 Euro datiert. Ehemalige Schweizer Preisträgerinnen sind unter anderem Lara Stoll, Renato Kaiser, Hazel Brugger oder Franz Hohler. (abi/chmedia)

Wie dir Fitness-Freaks Workouts beschreiben – und wie sie in der Realität aussehen

Das dreckige Geschäft mit der Kohle: So mischen Schweizer Händler und Banken mit

«Radikaler Protest will und muss immer anecken»: Warum die Kleber gar nicht so extrem sind

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Garcia im Final gegen Sabalenka +++ Zwei Tote bei Rallye in Belgien

Schweizer Botschafter: Neutralität sorgt für Kopfschütteln ++ Kampf um Cherson dauert an

Ruiz sagt ab, will Bruderer? Das Sommaruga-Nachfolge-Karussell dreht

SP-Reibereien: Jositsch erhält Rückendeckung – Meyer will, dass er verzichtet

Warum dieser deutsche Soldat in ukrainischer Kriegsgefangenschaft steckt

Vor 12 Jahren hielt er die Schweiz in Atem: So geht es Peter Hans Kneubühl heute

«174 Jahre hatten wir in diesem Bundesrat eine Männermehrheit»

Die SRF-«Arena» drehte sich um die Bundesratswahl. Die Bürgerlichen äusserten Kritik gegen das geplante weibliche Zweierticket.

Tritt ein Bundesratsmitglied zurück, so folgt die öffentliche Debatte einem ungeschriebenen Drehbuch: Die Arbeit der abtretenden Magistratin wird gewürdigt, erste Namen für die Nachfolge werden in den Raum geworfen, was dann kindlich «Karussell» genannt wird. Und irgendwann kommt ein weiteres Schlagwort hinzu: allfällige «Departementsrochaden».