Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Ukraine

Ex-Oberst der Schweizer Armee auf EU-Sanktionsliste

EU setzt ehemaligen Oberst der Schweizer Armee auf Sanktionsliste

15.12.2025, 17:2315.12.2025, 17:23

Die EU hat einen ehemaligen Oberst der Schweizer Armee auf ihre Sanktionsliste genommen. Gemäss der EU verbreitete der 70-jährige Schweizer im Zusammenhang mit dem russischen militärischen Überfall auf die Ukraine Verschwörungstheorien und fungierte als Sprachrohr für prorussische Propaganda.

Der «strategische Analyst» ist «regelmässig» Gast in prorussischen Fernseh- und Radioprogrammen, wie der am Montag veröffentlichten EU-Durchführungsverordnung zu entnehmen war. Der Schweizer Jacques Baud habe beispielsweise die Ukraine bezichtigt, ihre eigene Invasion herbeigeführt zu haben, um der Nato beizutreten.

Baud helfe durch seinen Einsatz von Informationsmanipulation und Einflussnahme die Stabilität oder die Sicherheit in der Ukraine zu untergraben oder zu bedrohen, hiess es weiter. Der Rat der EU, in welchem die 27 Mitgliedsstaaten vertreten sind, folgte am Montag einem Vorschlag des Europäischen Auswärtigen Dienstes.

Vermögen gesperrt und Reiseverbot erteilt

Der Schweizer unterliege einer Vermögenssperre, teilte der Rat weiter mit. Zudem sei es EU-Bürgern und -Unternehmen untersagt, ihm Gelder, finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ausserdem unterliege er einem Reiseverbot, das ihm die Ein- und Durchreise in beziehungsweise durch die EU untersage.

Neben Baud sanktionierte die EU am Montag auch elf weitere Personen sowie eine russische Streitkräfteeinheit und eine Propagandagruppe wegen destabilisierender Aktivitäten, wie es weiter hiess. Derzeit listet die Verordnung 59 Personen und 17 Organisationen wegen «destabilisierender Aktivitäten Russlands». (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Liveticker
Kreml reagiert auf möglichen Nato-Verzicht der Ukraine
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ukraine Gipfel im Weissen Haus
1 / 15
Ukraine Gipfel im Weissen Haus

In Washington fand am Montag, dem 18. August 2025 ein Sondergipfel zum Ukraine-Krieg statt. Mit dabei waren neben Gastgeber Trump der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Begleitet wurde Selenskyj von zahlreichen europäischen Staatschefs sowie EU- und Nato-Vertretern:
quelle: keystone / alex brandon
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ukraine setzt vermehrt auf Bodendrohnen – und macht damit sogar Kriegsgefangene
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizer Geburtenrate auf Allzeittief – die Angst vor dem Aussterben ist nicht neu
Die Geburtenrate ist in der Schweiz auf ein Allzeittief gefallen. Das befeuert alte Diskussionen über den demografischen Niedergang.
«Sterben die Schweizer aus?» So provokant überschrieb die «Kommission Bevölkerungspolitik» von 1985 ihren aufsehenerregenden Bericht. Darin stellten die Experten der Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft drei Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung vor. In der düstersten Variante gingen sie von der bereits damals niedrigen Geburtenrate aus. Diese war nach dem «Pillenknick» ab 1966 auf unter 2 Kinder pro Frau gefallen. Seit 1972 verharrte sie auf einem Niveau, das nicht für den Erhalt der Elterngeneration reichte.
Zur Story