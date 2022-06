Vermisster Indonesier nach Badeunfall tot in Aare aufgefunden

Ein junger Indonesier, der am 26. Mai in der Aare schwamm und seither vermisst wurde, ist tot im Fluss aufgefunden worden. Der leblose Körper trieb im Überlaufbecken des Stauwehrs Engehalde in Bern.

Der Indonesier konnte nur noch tot aus der Aare geborgen werden. Bild: keystone

Wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten, wurde der Polizei am Mittwoch gemeldet, ein lebloser Mann treibe in diesem Becken. Inzwischen fanden rechtsmedizinische Abklärungen statt.

Der 22-jährige Mann ertrank infolge des Unfallgeschehens, wie die Abklärungen ergaben. Seit der Vermisstmeldung suchte die Polizei intensiv nach dem Verschwundenen. Es wurden Drohnen, Boote, Taucher und auch Polizeihunde eingesetzt. Die Ermittlungen sind abgeschlossen.

Der Mann geriet am 26. Mai zusammen mit zwei jungen Frauen in die Notlage. Die Frau konnte durch Passanten gerettet werden. (sda)