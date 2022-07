Kinderwagen von Güterzug erfasst – Kleinkind tödlich verletzt

Beim Bahnhof Wangen an der Aare BE ist am Freitagmorgen ein Kinderwagen mit einem Kleinkind von einem Güterzug erfasst worden. Dabei wurde das Kind tödlich verletzt. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Laut ersten Erkenntnissen fuhr ein Güterzug von Olten her durch den Bahnhof, als zeitgleich ein Kinderwagen auf dem Perron ins Rollen geraten ist, wie es in der Polizeimitteilung heisst. Der Kinderwagen wurde vom Zug erfasst und mehrere Meter mitgerissen. (sda)