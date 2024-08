Der Hauptsitz des UNO-Sicherheitsrates in New York, USA. Bild: AP

Russland schlägt Einladung für UNO-Treffen in der Schweiz aus

Russland hat als einziges Land eine Einladung der Schweiz an die Mitglieder des Weltsicherheitsrats zu einem Besuch in der Schweiz ausgeschlagen. Diplomaten der 13 anderen Länder reisen am 25. und 26. August nach Genf, wie ein Sprecher des Aussendepartements in Bern sagte. Zuerst hatte die Zeitung «Le Temps» berichtet.

Die Vertretung Russlands habe in New York wissen lassen, dass sie an der Reise nicht teilnimmt. Gründe nannte sie nicht. Moskau hat die Schweiz aber als «unfreundlichen Staat» eingestuft, seit sie die EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine übernommen hat.

Die Schweiz ist zum ersten Mal eines der zehn nicht permanenten Mitglieder des Weltsicherheitsrats. Die fünf permanenten Mitglieder sind neben Russland China, die USA, Grossbritannien und Frankreich. Zudem sind zurzeit neben der Schweiz Algerien, Ecuador, Guyana, Japan, Malta, Mosambik, Südkorea, Sierra Leone und Slowenien dabei. Die Mitgliedschaft der nicht-ständigen Mitglieder dauert zwei Jahre.

Anlass für die Reise ist das 75-jährige Jubiläum der Genfer Konventionen. Sie sind die Eckpfeiler des humanitären Völkerrechts und sollen Verwundete und Zivilisten in Konflikten schonen und einen würdigen Umgang mit Gefangenen garantieren. Sie wurden 1949 unterzeichnet. Der Besuch biete «insbesondere Gelegenheit, die Bedeutung des humanitären Völkerrechts (HVR) sowie den Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten zu unterstreichen», wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) schrieb. (sda/dpa)