Börse: SIX-Finanzchef Daniel Schmucki verlässt Unternehmen

SIX-Finanzchef Daniel Schmucki verlässt Unternehmen

19.01.2026, 09:0519.01.2026, 09:05

Bei der Schweizer Börse kommt es zu einem prominenten Abgang. Der langjährige Finanzchef Daniel Schmucki wird das Unternehmen verlassen. Derzeit wird eine Nachfolge gesucht.

Daniel Schmucki
Daniel Schmucki war seit 2017 CFO der SIX.Bild: six

Schmucki wolle nach neun Jahren als CFO und Mitglied der SIX-Konzernleitung von seinem Amt zurücktreten und sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen, teilte die Börsenbetreiberin am Montag mit. Er werde seine Funktion in den kommenden Monaten bis zur Regelung der Nachfolge noch ausüben und einen nahtlosen Übergang sicherstellen.

Damit sei der Zeitpunkt des Rücktritts noch offen, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Die SIX werde informieren, sobald die entsprechenden Entscheidungen getroffen seien.

Rücktritt mit neuem Präsidenten

Schmucki kam 2017 zur SIX und spielte den Angaben zufolge eine wichtige Rolle bei der Festlegung der Finanzstrategie und der Entwicklung des Finanzprofils der Börse. Unter seiner Führung sei der CFO-Bereich grundlegend umstrukturiert und neu ausgerichtet worden. Vor seiner Zeit bei der SIX war Schmucki lange Zeit Finanzchef des Flughafen Zürichs.

Im Worldline-Verwaltungsrat werde Schmucki derweil «bis auf weiteres» bleiben, sagte der Sprecher. Die SIX hält mittlerweile lediglich noch einen kleinen Anteil an dem französischen Zahlungsverkehrdienstleister. Die Beteiligung hatte der Schweizer Gruppe zuletzt grosse Verluste eingebracht.

Andre Helfenstein, CEO of Credit Suisse, briefs the media about the latest economic measures to fight the Covid-19 Coronavirus pandemic, on Wednesday, March 25, 2020 in Bern, Switzerland. (KEYSTONE/Al ...
Der ehemalige CEO der Credit-Suisse wird Nachfolger von Schmucki.Bild: KEYSTONE

Der Abgang von Schmucki kommt kurz nach dem Antritt von André Helfenstein als neuer SIX-Verwaltungsratspräsident Anfang Jahr. Der frühere CS-Manager folgte auf Thomas Wellauer. (sda/awp)

